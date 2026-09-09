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Gamma audio Sony rinnovata tra cancellazione del rumore e massima autonomia

Sony amplia la sua offerta audio per il mercato consumer introducendo una versione aggiornata delle iconiche over-ear di fascia alta, nuove soluzioni di fascia media e base con autonomia estesa e un'edizione speciale firmata Hello Kitty.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 14/09/2026

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Sony rafforza la propria presenza nel settore dell'audio portatile con il lancio delle nuove cuffie wireless WH-1000XM4C, un modello che riprende il successo della celebre serie 1000X introducendo una messa a punto sonora aggiornata, un equalizzatore a 10 bande e nuove varianti cromatiche come la tonalità Lavanda, affiancata alle classiche Nero e Argento Platino. Al fianco del modello di punta debuttano le nuove cuffie di fascia media WH-CH730N, caratterizzate da un design leggero e pieghevole, cancellazione avanzata del rumore tramite Dual Noise Sensor, fino a 50 ore di autonomia con ANC attivo e tecnologia Precise Voice Pickup per chiamate cristalline in ogni situazione.

Completano la line-up entry-level le on-ear WH-CH530, proposte in sei vivaci colorazioni - tra cui Cobalto, Rosso Corallo e Menta - e dotate di una batteria capace di raggiungere fino a 55 ore di riproduzione continua. L'intera gamma sarà disponibile a partire da settembre 2026, accompagnata dall'annuncio di una speciale collaborazione in edizione limitata con Hello Kitty che unisce la tecnologia acustica di Sony al celebre stile iconico del brand.



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