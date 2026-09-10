Apple Watch Ultra 4 ridefinisce i limiti degli smartwatch sportivi con monitoraggio sanitario avanzato e batteria record

Apple ha svelato ufficialmente Apple Watch Ultra 4, la nuova generazione dell'orologio concepito per lo sport estremo, l'avventura e il monitoraggio avanzato della salute. Progettato per offrire standard ancora più elevati sul campo, il dispositivo integra l'inedito Health Sensing System e la potenza del chip S11, il processore per dispositivi indossabili più evoluto mai creato dall'azienda. Questa combinazione ingegneristica garantisce il rilevamento della frequenza cardiaca più preciso di sempre su uno smartwatch, un'analisi dettagliata dello stato fisiologico dell'atleta e un'autonomia energetica notevolmente ampliata, confermando l'orologio come lo strumento più completo per la salute, il fitness e la sicurezza.

Il cuore innovativo di Apple Watch Ultra 4 risiede nel sistema di monitoraggio continuamente attivo, basato su nuovi sensori ottici ed elettrici. Dotato di LED verdi più ampi ed efficienti, l'orologio misura la frequenza cardiaca ogni cinque secondi nell'arco dell'intera giornata, rendendo ancora più precisi gli anelli Movimento ed Esercizio. Anche il parametro della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) beneficia di misurazioni fino a 24 volte più frequenti, distinguendo tra la Recovery HRV per individuare lo stress quotidiano e l'HRV complessiva per la valutazione cardiovascolare. Tutte queste rilevazioni alimentano la nuova funzione Readiness, un algoritmo sviluppato con esperti medici che analizza sonno, carico di allenamento e parametri vitali per assegnare un punteggio giornaliero da 0 a 10. Accompagnato da consigli chiari come Recover o Go For It, l'indice aiuta l'utente a capire quanta energia ha a disposizione per affrontare la giornata o gli allenamenti.

Sul fronte dell'autonomia e delle prestazioni sportive, Apple Watch Ultra 4 stabilisce nuovi traguardi. Per la vita di tutti i giorni l'orologio offre fino a 50 ore di autonomia, che salgono a ben 84 ore con la modalità Risparmio energetico attiva. La ricarica è ancora più rapida, permettendo di ottenere fino a 18 ore di utilizzo in soli 15 minuti di alimentazione. Per gli atleti di resistenza, la nuova modalità Max Extended Workout consente di registrare corse, camminate ed escursioni outdoor fino a 45 ore consecutive con rilevamento GPS ogni secondo, garantendo la copertura di distanze superiori ai 160 chilometri. Il sistema di tracciamento dei passi e delle distanze indoor è stato inoltre riprogettato con nuovi algoritmi di machine learning per assicurare il GPS e il contapassi più accurati del settore.

La presenza del chip S11 porta in dote funzioni evolute destinate all'accessibilità e alla sicurezza, sempre nel massimo rispetto della privacy. Attraverso il comparto hardware isolato Secure Exclave, che elabora i dati audio locali senza registrarli né memorizzarli, debutta la funzione Riconoscimento suoni, capace di avvisare persone sorde o ipoudenti in presenza di sirene, allarmi, campanelli o del pianto di un bambino. Il sistema operativo di serie watchOS 27 arricchisce l'esperienza quotidiana introducendo una griglia dinamica delle app consigliate da Siri e l'inedito gesto single tap, che permette di selezionare i widget nella Raccolta smart unendo semplicemente pollice e indice ad una sola mano.

Costruito in leggero e robusto titanio, Apple Watch Ultra 4 è disponibile nelle eleganti finiture naturale e nero. Il dispositivo sottolinea l'impegno ecologico di Apple contenendo il 45% di materiali riciclati, tra cui il 100% di titanio riciclato nella cassa stampata in 3D e il 100% di cobalto riciclato nella batteria. La collezione di accessori si rinnova con inedite colorazioni per i cinturini Trail Loop, Alpine Loop e con le varianti Ocean in silicone traslucido, a cui si affianca l'esclusivo Apple Watch Hermès Ultra 4 dotata del cinturino estendibile Grand H in titanio, ideale da indossare anche sopra una muta subacquea. Apple Watch Ultra 4 è preordinabile da subito a partire da € 909, con la disponibilità nei negozi fissata per venerdì 18 settembre.