Il futuro della tecnologia pieghevole: Apple svela ufficialmente il nuovo iPhone Duo

Apple ha segnato un momento storico per l'industria della tecnologia presentando iPhone Duo, il primissimo smartphone pieghevole sviluppato dall'azienda di Cupertino. Il nuovo dispositivo combina la familiarità di sempre con una flessibilità d'uso inedita, garantendo un'esperienza elegante, versatile e progettata per durare nel tempo. Da aperto si presenta come l'iPhone più sottile di sempre, caratterizzato da uno schermo interno da 7,6 pollici con tecnologia nanotexture pensata per ridurre al minimo i riflessi e la visibilità della piega centrale. Quando è chiuso, invece, il dispositivo offre un display esterno da 5,4 pollici che copre il 90% della superficie di visualizzazione di iPhone 18 Pro, mantenendo dimensioni compatte paragonabili a quelle di un passaporto e perfette per l'uso a una sola mano. Entrambi i pannelli godono della tecnologia Super Retina XDR, frequenza di aggiornamento ProMotion, funzione Always-On e una luminosità di picco all'aperto pari a 3.000 nit, garantendo una continuità visiva proporzionale tra le due configurazioni.

La struttura di iPhone Duo è stata ingegnerizzata mettendo al centro la durabilità e la resistenza meccanica. Lo chassis sfrutta una scocca in titanio di grado 5 impreziosita da una finitura a specchio, affiancata da una protezione posteriore in Ceramic Shield e una frontale in Ceramic Shield 2, accreditata di una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente. Il cuore del meccansimo risiede in una cerniera di precisione composta da oltre cento elementi, affiancata da una copertura stampata in 3D con finitura microsabbiata e da magneti integrati che assicurano una chiusura sempre perfetta. Il pannello flessibile interno è stato protetto tramite una laminazione multistrato con adesivi speciali che permettono agli strati di scorrere tra loro senza deformarsi durante la flessione. Completa il quadro dell'hardware la certificazione di impermeabilità e resistenza alla polvere di grado IP68, oltre al supporto ad Apple Pencil (modello USB-C) che debutterà entro la fine dell'anno per prendere appunti o disegnare su entrambi gli schermi.

Sotto la scocca batte il nuovissimo chip A20 Pro, realizzato con l'avanzato processo produttivo a 2 nanometri. Il processore include una CPU a 6-core fino al 20% più veloce rispetto alla generazione precedente, una GPU a 7-core più efficiente nei consumi del 40% e un doppio Neural Engine a 16-core per la gestione dell'intelligenza artificiale. L'architettura interna sfrutta un innovativo sistema di dissipazione con camera di vapore progettata su misura, collegata direttamente al package del processore per consentire prestazioni elevate e costanti anche sotto stress multitasking. La gestione dell'energia è affidata a una architettura a doppia batteria in grado di operare come una sola unità, assicurando fino a 31 ore di riproduzione video sullo schermo interno e fino a 44 ore su quello esterno. Il sistema supporta inoltre la ricarica rapida e la ricarica wireless ad alta velocità fino a 25W compatibile con gli standard MagSafe e Qi2.

Sul fronte software, il sistema operativo iOS 27 è stato riprogettato per valorizzare l'ampia superficie visiva e le geometrie variabili di iPhone Duo. Per la prima volta su uno smartphone Apple fa il suo esordio la funzione Split View, che consente di affiancare ed eseguire contemporaneamente due applicazioni distinte oppure due finestre trasversali del medesimo programma. L'interfaccia riorganizza gli elementi di sistema spostando lateralmente il Dock e i comandi di navigazione, integrando una Dynamic Island adattiva e una vista Oggi aggiornata con widget scorribili. Con la modalità StandBy, il telefono si trasforma in una cornice digitale o in una stazione sveglia sia da aperto che da chiuso, funzionando persino quando non si trova collegato al caricabatterie. L'ecosistema di intelligenza artificiale Apple Intelligence introduce strumenti evoluti come la Reinquadratura spaziale per la modifica fotografica, la creazione di immagini tramite Image Playground e la funzione Avvisami su Safari per il tracciamento dei prezzi sul web, proteggendo sempre la privacy dell'utente tramite elaborazione on-device e Private Cloud Compute.

Il comparto fotografico beneficia in modo diretto del fattore di forma pieghevole per sbloccare possibilità creative inedite. La dotazione comprende una fotocamera principale Fusion da 48MP con stabilizzazione su sensore e teleobiettivo 2x di qualità ottica, affiancata da un ultra-grandangolo Fusion da 48MP per inquadrature ad ampio raggio e fotografia macro. La registrazione video raggiunge la qualità 4K Dolby Vision a 120 fps, supportata da avanzati algoritmi di Mix audio e dalla modalità Cinema. Sfruttando la doppia superficie visiva, le funzioni Duo Preview e Scatto smart consentono ai soggetti ritratti di controllare la posa sullo schermo esterno e scattare in automatico al momento opportuno. Durante le chiamate con la videocamera FaceTime nascosta dietro il display interno, la modalità Acquisizione doppia permette ad altre persone di partecipare alla conversazione inquadrandosi con il display esterno.

Dal punto di vista della connettività, iPhone Duo abbandona definitivamente il carrellino per le schede fisiche affidandosi all'uso esclusivo della tecnologia eSIM, supportata a livello globale e coordinata dal chip proprietario C2 gestito dall'AI per la rete cellulare. Il nuovo chip Apple N1 si occupa invece dei protocolli wireless avanzati tra cui Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. L'impegno ambientale di Apple si riflette nell'uso del 35% di materiali riciclati nella costruzione totale, inclusi il cobalto della batteria e il titanio della cerniera, oltre alla scelta di un packaging al 100% in fibra di carta.

iPhone Duo sarà commercializzato nelle raffinate finiture bianco stellare e cielo notturno, nei tagli di memoria da 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. In Italia sarà possibile effettuare il preordine a partire dalle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre, con la disponibilità effettiva fissata per venerdì 23 ottobre a un prezzo base di € 2.369. Contestualmente al lancio, saranno disponibili le nuove custodie protettive dedicate nei colori sabbia, blu marino e talpa, inclusa la variante Folio con supporto integrato ad inclinazione regolabile.