Apple rivoluziona la fascia alta con iPhone 18 Pro e Pro Max

Apple ha ufficialmente presentato iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, la nuova generazione di dispositivi di punta progettata per spingere oltre ogni limite le prestazioni, la creatività e l'autonomia. I nuovi flagship introducono evoluzioni radicali in ogni settore chiave, a partire da un comparto fotografico riprogettato da zero fino all'integrazione di un'architettura hardware ottimizzata per l'intelligenza artificiale, confermandosi come il salto generazionale più importante di sempre per la linea professionale.

Il vero elemento di svolta è rappresentato dalla nuova fotocamera principale Fusion da 48MP con apertura variabile, una tecnologia che porta per la prima volta su un iPhone il controllo fisico del diaframma. Grazie a un sofisticato meccanismo a rotore dotato di sei lamelle tagliate al laser, l'obiettivo è in grado di regolare in modo fluido l'ingresso della luce fino a un valore di f/1.48, offrendo scatti eccezionali anche in condizioni di scarsissima illuminazione e un controllo impeccabile della profondità di campo. Per la massima personalizzazione arrivano i Pro controls, che consentono di regolare manualmente parametri cruciali come tempi di scatto, bilanciamento del bianco e istogramma. A tutela del fotogiornalismo e della trasparenza visiva debuttano inoltre le Apple Reference Image, una funzione che firma crittograficamente i pixel del sensore e crea un file di riferimento inalterabile tramite Private Cloud Compute per dimostrare l'effettiva autenticità dello scatto originario.

Sotto la scocca batte il nuovissimo chip A20 Pro, realizzato con l'avanzato processo produttivo a 2 nanometri. Il processore integra una CPU a 6-core estremamente scattante, una GPU a 7-core che migliora le prestazioni grafiche del 40% e un doppio Neural Engine a 16-core pensato per velocizzare i calcoli dell'intelligenza artificiale on-device. Per mantenere le prestazioni costanti ai massimi livelli anche durante i carichi di lavoro più intensi, Apple ha introdotto una camera di vapore di ultima generazione con una superficie di dissipazione tre volte più ampia, in grado di incrementare le prestazioni sostenute del 40%. Questa straordinaria efficienza si riflette anche sull'autonomia: iPhone 18 Pro supporta una ricarica ultra-rapida capace di raggiungere il 50% in soli 15 minuti, mentre al modello Pro Max bastano appena cinque minuti di ricarica via cavo per garantire circa sette ore di riproduzione video.

L'esperienza visiva e la connettività compiono un ulteriore passo in avanti. La celebre Dynamic Island è stata riprogettata per risultare ancora più spaziosa e funzionale, arrivando a mostrare contemporaneamente fino a tre attività in tempo reale. Sul fronte delle connessioni fanno il loro esordio il chip wireless Apple N1, con supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, e l'inedito modem cellulare C2, guidato dal machine learning per garantire massima stabilità di rete e un risparmio energetico del 15%. Il tutto è coordinato dal nuovo sistema operativo iOS 27 e dalle funzioni di Apple Intelligence, che include strumenti avanzati come la Reinquadratura spaziale nell'app Foto e la funzione Avvisami su Safari per monitorare le variazioni di prezzo e disponibilità dei prodotti sul web.

Costruiti con un'attenzione particolare alla sostenibilità e realizzati con il 40% di materiali riciclati complessivi, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max saranno commercializzati in quattro eleganti finiture: borgogna, ghiacciaio, argento e nero. In Italia sarà possibile preordinare i dispositivi a partire dalle ore 14:00 di sabato 12 settembre, con disponibilità effettiva nei negozi da venerdì 18 settembre. I prezzi di partenza sono fissati a € 1.489 per iPhone 18 Pro e € 1.639 per iPhone 18 Pro Max, accompagnati da una nuova linea di accessori coordinati in silicone e tessuto TechWoven.