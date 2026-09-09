TCL ridefinisce l'Home Entertainment: in arrivo diverse novità

TCL presenta una nuova offerta per l'home entertainment senza precedenti dedicata al mercato europeo. Al vertice della nuova gamma si posiziona il rivoluzionario TCL X11L SQD-Mini LED, un vero e proprio manifesto tecnologico disponibile nei formati da 75, 85 e 98 pollici (a partire da 3.999 euro) che vanta fino a 20.736 zone di dimming, una luminosità di picco sbalorditiva di 10.000 nit, pannello WHVA 2.0 Ultra e frequenza nativa a 144 Hz. Accanto al top di gamma, la line-up si arricchisce dei modelli C8L (da 999 euro) con 4.032 zone di dimming e C7L (da 699 euro), pensati rispettivamente per l'intrattenimento premium della visione condivisa e per un pubblico alla ricerca di prestazioni equilibrate nel gaming e nello streaming. Non manca un'attenzione particolare al design d'interni con il TCL A400 Pro NXTVISION (da 899 euro), un TV che unisce una cornice effetto legno di noce chiaro alla funzione Art Collection con oltre 80 opere d'arte, affiancato dalla versatile Serie P (P8L e P7L) che rende accessibile la tecnologia Quantum Dot a partire da 319 euro.

Sul fronte dell'intrattenimento sonoro, la grande protagonista è la nuova Serie Q di soundbar, guidata dalla spettacolare TCL Q95K. Questo sistema top di gamma a 11.1.4 canali integra 22 altoparlanti e una potenza di 1.420 watt, abbinato a un subwoofer wireless con driver in configurazione Push-Push e alla calibrazione acustica avanzata AI Sonic-Adaptation. Sviluppata in stretta collaborazione con Bang & Olufsen, la Q95K - così come la soundbar ultra-sottile A65K da 50 mm (299,90 euro) - beneficia della tecnologia acustica del prestigioso marchio danese per garantire dialoghi cristallini e un soundstage immersivo. A completare l'ecosistema audio debutta il diffusore wireless TCL Z100 (249,90 euro), premiato dall'EISA e compatibile con Dolby Atmos FlexConnect per liberare gli spazi dai cavi. Con prezzi e disponibilità mirati per il mercato italiano, l'ecosistema TCL trasforma ogni ambiente domestico in una sala cinematografica intelligente e connessa.