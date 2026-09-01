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FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 debutta a IFA: design rinnovato, Wi-Fi 7 tri-band ed efficienza energetica

Il nuovo modello di punta unisce la compatibilità con fibra e DSL a prestazioni di rete ultraveloci, introducendo una concezione estetica e funzionale completamente inedita per la gamma.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 03/09/2026

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In occasione di IFA 2026, FRITZ! ha svelato il nuovo FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, un dispositivo che ridefinisce gli standard di mercato grazie a un innovativo design elegante, essenziale e robusto, già candidato al prestigioso German Design Award. Progettato per offrire la massima flessibilità di posizionamento, il router adotta un sistema di gestione invisibile dei cavi e un'interfaccia ridotta all'essenziale con un solo pulsante e un singolo LED, mentre il raffreddamento passivo senza ventole garantisce un consumo energetico di appena 12 watt, rendendolo il modello più efficiente di sempre nella sua categoria. Dal punto di vista tecnologico, il dispositivo agisce come un versatile hub multi-broadband supportando sia le connessioni in fibra ottica (GPON e AON) sia la DSL fino a 300 Mbit/s.

Le prestazioni di rete raggiungono vertici straordinari grazie al supporto del Wi-Fi 7 tri-band, capace di erogare una velocità complessiva fino a 12,2 Gbit/s attraverso le bande a 6, 5 e 2,4 GHz, coadiuvato da porte cablate multi-gigabit tra cui due interfacce da 2,5 Gbit/s. La dotazione è completata dalle tecnologie DECT e Zigbee integrate per la gestione avanzata della smart home e della telefonia, il tutto gestito dal potente sistema operativo FRITZ!OS, confermando l'impegno dell'azienda nello sviluppo di infrastrutture digitali sicure, stabili e interamente prodotte in Europa.



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