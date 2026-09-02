Fitness e autonomia a piccolo prezzo: Xiaomi lancia tre nuovi dispositivi indossabili in Italia

L'offerta di dispositivi indossabili di Xiaomi si arricchisce ufficialmente in Italia con l'arrivo di tre nuovi prodotti pensati per rispondere a qualsiasi necessità d'uso, dagli sportivi più esigenti a chi cerca un compatto alleato per la vita di tutti i giorni. Disponibili a partire dal 3 settembre 2026, i nuovi dispositivi combinano autonomia elevata, design curato e funzionalità avanzate per la salute. In primo piano troviamo il REDMI Watch 6 Lite, concepito specificamente per supportare gli utenti nella rimessa in forma post-estiva grazie a un sensore di movimento a 9 assi e a un sistema di posizionamento satellitare multi-sistema che traccia con precisione le sessioni di running. Caratterizzato da un corpo ultra-sottile di appena 9,9 millimetri e da un luminoso display AMOLED da 1,96 pollici con picchi fino a 1.500 nits, il modello integra il supporto per le chiamate Bluetooth, il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e livello di stress, oltre a 150 modalità di allenamento - inclusa la nuova opzione per il nuoto professionale garantita dall'impermeabilità fino a 5 ATM - ed è proposto nelle colorazioni Black e Silver al prezzo consigliato di 69,99 euro.

Per chi cerca un compagno quotidiano leggero e sempre connesso, il REDMI Watch 6 Active rappresenta la soluzione d'ingresso ideale, capace di assicurare fino a 18 giorni di autonomia con una singola carica. Dotato di un display da 1,85 pollici con una luminosità fino a 1.200 nits, il dispositivo eredita funzioni evolute come le chiamate Bluetooth e il monitoraggio biometrico continuo, presentandosi nelle varianti cromatiche Midnight Black, Matte Silver e Sunset Orange al prezzo di 46,99 euro. Completa la gamma la nuova Xiaomi Smart Band 11 Active, un fitness tracker leggero ed ergonomico che unisce uno schermo TFT da 1,47 pollici a 60 Hz con vetro 2.5D a un’autonomia record fino a 21 giorni. Equipaggiata con 50 modalità sportive, resistenza all'acqua fino a 5 ATM e connettività Bluetooth 5.3, la band monitora parametri vitali quali frequenza cardiaca, SpO2, sonno e stress, ed è acquistabile nelle colorazioni Gray, Black e Pomelo Pink al prezzo competitivo di 29,99 euro.