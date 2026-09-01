JBL presenta JBL Cove: la nuova gamma di speaker Wi-Fi per un suono domestico senza confini

JBL arricchisce il proprio ecosistema audio con il lancio di JBL Cove, una nuova gamma di speaker Wi-Fi per tutta la casa progettata per offrire un ascolto immersivo e senza sforzo in ogni ambiente domestico. La linea si compone di tre modelli pensati per rispondere a differenti esigenze d'uso: il compatto e versatile JBL Cove M1 (proposta al prezzo di 229,99 euro), il portatile JBL Cove P1 alimentato a batteria con supporto Dolby Atmos (a 449,99 euro) e il modello di punta JBL Cove X1, dotato di quattro tweeter e due woofer per un audio potente e avvolgente al prezzo di 499,99 euro.

Gestibili interamente tramite l'intuitiva app JBL One, gli speaker sfruttano tecnologie proprietarie avanzate come il Constant Sound Field, la calibrazione automatica in base all'ambiente e l'AI Sound Boost per ottimizzare costantemente le prestazioni sonore indipendentemente dal posizionamento nella stanza. Grazie alla funzione Music Follows Me, l'audio della musica o della TV può seguire l'utente da un locale all'altro semplicemente tenendo premuto il pulsante Moment, senza alcuna necessità di aprire lo smartphone o riconfigurare i gruppi.

La versatilità della gamma si estende all'intrattenimento cinematografico grazie alla perfetta compatibilità con le soundbar JBL Bar Series MK2, permettendo di aggiungere gli speaker come canali posteriori per creare un sistema Dolby Atmos ancora più profondo e coinvolgente. L'intera gamma JBL Cove sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero a partire da ottobre 2026 su JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.