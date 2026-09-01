▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

JBL presenta JBL Cove: la nuova gamma di speaker Wi-Fi per un suono domestico senza confini

Composta dai modelli M1, P1 e X1, la nuova linea multi-room unisce calibrazione automatica, tecnologia Dolby Atmos e integrazione nativa con le soundbar JBL Bar Series MK2.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/09/2026

Prodotti

JBL arricchisce il proprio ecosistema audio con il lancio di JBL Cove, una nuova gamma di speaker Wi-Fi per tutta la casa progettata per offrire un ascolto immersivo e senza sforzo in ogni ambiente domestico. La linea si compone di tre modelli pensati per rispondere a differenti esigenze d'uso: il compatto e versatile JBL Cove M1 (proposta al prezzo di 229,99 euro), il portatile JBL Cove P1 alimentato a batteria con supporto Dolby Atmos (a 449,99 euro) e il modello di punta JBL Cove X1, dotato di quattro tweeter e due woofer per un audio potente e avvolgente al prezzo di 499,99 euro.

Gestibili interamente tramite l'intuitiva app JBL One, gli speaker sfruttano tecnologie proprietarie avanzate come il Constant Sound Field, la calibrazione automatica in base all'ambiente e l'AI Sound Boost per ottimizzare costantemente le prestazioni sonore indipendentemente dal posizionamento nella stanza. Grazie alla funzione Music Follows Me, l'audio della musica o della TV può seguire l'utente da un locale all'altro semplicemente tenendo premuto il pulsante Moment, senza alcuna necessità di aprire lo smartphone o riconfigurare i gruppi.

La versatilità della gamma si estende all'intrattenimento cinematografico grazie alla perfetta compatibilità con le soundbar JBL Bar Series MK2, permettendo di aggiungere gli speaker come canali posteriori per creare un sistema Dolby Atmos ancora più profondo e coinvolgente. L'intera gamma JBL Cove sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero a partire da ottobre 2026 su JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
Fujifilm presenta il nuovo FUJINON...
Prodotti
Videoconferenze senza stress: Jabra presenta...
Prodotti
Spesa scolastica 2026: l'essenziale al centro,...
Prodotti
Smartwatch: perdono fino al 60% del valore in...
Prodotti
TCL svela la nuova Serie TAB A1: quattro tablet...
Prodotti
POCO svela la nuova serie F9: potenza da...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.