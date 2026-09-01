Fujifilm presenta il nuovo FUJINON UA94x8.7BESM: l'obiettivo zoom 4K per i grandi eventi live

Fujifilm ha annunciato il lancio del nuovo FUJINON UA94x8.7BESM, un avanzato obiettivo zoom broadcast 4K progettato specificamente per catturare l'energia e il dinamismo di concerti, spettacoli dal vivo e grandi eventi sportivi. Posizionato strategicamente come modello intermedio tra il compatto UA70x8.7 e l'esteso UA107x8.4, questo obiettivo box-type per telecamere con sensore da 2/3 pollici offre una versatile escursione focale 94x che spazia da 8,7 mm a 818 mm, garantendo la massima flessibilità espressiva dalle inquadrature grandangolari più immersive fino ai primi piani più dettagliati.

Dotato della tecnologia proprietaria di simulazione ottica e dello speciale rivestimento multistrato High Transmittance Electron Beam Coating (HT-EBC) - capace di assicurare una trasmissione della luce del 99,8% e una bassissima riflettanza -, il nuovo UA94x8.7 assicura immagini ad alta risoluzione, contrasto elevato e ampia gamma dinamica (HDR) su tutta la gamma di zoom, rispondendo alle più esigenti richieste della produzione video contemporanea. Per garantire riprese perfettamente stabili in qualsiasi condizione operativa, l'ottica integra l'innovativo sistema di stabilizzazione con Ceramic Ball Roller System, che mette a disposizione otto diverse impostazioni di controllo per adattarsi a ogni posizione della telecamera e azzerare le vibrazioni indesiderate. Il dispositivo sarà presentato ufficialmente in Europa in occasione di IBC 2026, la fiera di riferimento per il settore broadcast in programma ad Amsterdam dall'11 al 14 settembre 2026, mentre la commercializzazione sul mercato è prevista a partire da metà ottobre 2026 al prezzo di 221.000 euro più IVA.