Spesa scolastica 2026: l'essenziale al centro, il digitale spiazza la carta

Quando si parla di Back to School 2026, la parola d'ordine è praticità. Secondo i dati dell'Osservatorio Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi leader in Italia, quasi nove ricerche su dieci si concentrano su ciò che è strettamente indispensabile per il ritorno sui banchi, riducendo al minimo lo spazio per il superfluo. Nei primi otto mesi dell'anno, le categorie Zaini e Scuola e Cancelleria hanno raccolto insieme oltre l'87% delle ricerche complessive nell'ambito, superando quota un milione e centomila interazioni online.

A guidare la classifica sono gli zaini, con circa 497mila ricerche, seguiti a ruota dai prodotti per la cancelleria e la scuola, che sfiorano le 468mila preferenze. Entrando nel dettaglio dei singoli prodotti, la parte del leone la fanno astucci e set di cancelleria, capaci da soli di catalizzare oltre il cinquantacinque percento delle ricerche. Tra i brand e i modelli più gettonati del momento spiccano le celebri penne cancellabili Legami, gli astucci completi a tre scomparti firmati Giotto, SJ Gang e Seven, e i classici zaini come l'Eastpak Padded Pak'r, il Mitama New Plus Girl e il Seven Tech Shiny.

Se l'asse portante della cancelleria resiste, lo stesso non si può dire per i grandi classici della didattica tradizionale, che registrano un netto calo di interesse a favore degli strumenti digitali. La categoria Manuali e Dizionari ha subito una flessione di circa il sessanta percento rispetto al 2025, frenata dalla diffusione di dizionari online, traduttori automatici e piattaforme basate sull'intelligenza artificiale. Dinamica simile per le calcolatrici, in calo di oltre il quaranta percento a causa dell'utilizzo sempre più diffuso di smartphone e app dedicate, sebbene le versioni scientifiche continuino a mantenere una propria nicchia. Nonostante la contrazione, volumi storici come Lo Zingarelli 2026 e i dizionari delle collane Garzanti e Zanichelli continuano comunque a comparire tra le preferenze degli utenti.

L'analisi restituisce anche un quadro demografico ben definito del pubblico interessato agli acquisti scolastici sul web. Le ricerche sono guidate in modo netto dalla componente femminile, che rappresenta il 68,3% del pubblico per gli zaini e il 65,7% per cancelleria e scuola, con una concentrazione particolarmente marcata nella fascia d'età tra i 35 e i 44 anni, che da sola copre quasi il trenta percento dell'interesse complessivo monitorato dalla piattaforma.