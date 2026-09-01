POCO svela la nuova serie F9: potenza da flagship assoluto, gaming a 185 FPS e audio firmato Bose

POCO ha presentato ufficialmente i nuovi POCO F9 Ultra e POCO F9 Pro, due smartphone di fascia alta che ridefiniscono gli standard del mercato mobile unendo prestazioni da veri top di gamma e innovazioni rivoluzionarie dedicate al gaming spinto fino a 185 FPS. Alla guida della gamma, il modello Ultra è equipaggiato con la potente piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 5 e raggiunge un record di oltre 4,1 milioni di punti su AnTuTu, affiancato dall'esclusivo chipset dedicato VisionBoost D8. Questa architettura dual-chip abilita funzioni avanzate come lo Smart frame rate e l'AI Super resolution, operando in sinergia con il sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop per garantire sessioni di gioco fluide e stabili anche sotto stress estremo.

Il comparto visivo si distingue per la presenza di display POCO HyperRGB AMOLED con una frequenza di aggiornamento ultra-elevata a 185Hz, basati sul nuovo materiale luminescente M11 capace di toccare una luminosità di picco di ben 4.500 nit e 10.000 nit per i contenuti HDR. La cura per l'esperienza multimediale trova ulteriore conferma nella rinnovata partnership con Bose, che introduce una raffinata ottimizzazione acustica Sound by Bose e, sul modello Ultra, una vera configurazione audio a 2.1 canali arricchita da un subwoofer indipendente per bassi profondi e tridimensionali, affiancata da una speciale modalità audio dedicata al gaming.

Sul fronte dell'autonomia, POCO F9 Ultra stabilisce un nuovo primato nella serie grazie a una straordinaria batteria a silicio-carbonio da 8.050 mAh, mentre la versione Pro adotta un'unità da 6.330 mAh. Entrambi i dispositivi supportano la tecnologia di ricarica rapida HyperCharge a 100W cablata e 50W wireless, oltre alla ricarica inversa per alimentare altri dispositivi. L'eccellenza tecnologica si estende al comparto fotografico, che introduce il primo sistema di fotocamere ultra-clear da 200MP di POCO dotato di stabilizzazione ottica OIS, abbinato a un teleobiettivo a periscopio 5x sul modello Ultra e a un teleobiettivo flottante da 50MP sul Pro per scatti macro e paesaggistici.

La nuova serie è disponibile sul mercato con prezzi di listino che partono da 899,90 euro per il POCO F9 Pro e da 1.099,90 euro per il POCO F9 Ultra. L'offerta di lancio è arricchita da promozioni early bird, sconti dedicati agli studenti tramite UNiDAYS e riduzioni riservate agli utenti registrati, che permettono di acquistare i dispositivi a prezzi particolarmente vantaggiosi.