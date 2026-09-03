TCL svela la nuova Serie TAB A1: quattro tablet tra display standard e tecnologia NXTPAPER

In occasione di IFA 2026, TCL ha svelato la nuova Serie TCL TAB A1, una gamma composta da quattro distinti modelli progettati per soddisfare le diverse esigenze di consumo mediale, studio e produttività professionale. La linea si articola attorno a due opzioni principali, ovvero la dimensione dello schermo e la tecnologia del pannello, offrendo dispositivi da 11 pollici focalizzati sulla portabilità e versioni Plus da 12,2 pollici dedicate a chi necessita di uno spazio di lavoro più ampio per il multitasking e l'intrattenimento avanzato.

I modelli con display standard, rappresentati dal compatto TCL TAB A1 e dal più ampio TCL TAB A1 Plus, offrono schermi definiti e fluidi con frequenze di aggiornamento fino a 90 Hz e 120 Hz. Il primo è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G100, sei gigabyte di RAM e una batteria da 8.000 mAh, racchiusi in un corpo in metallo ultrasottile con certificazione IP54. La versione Plus si spinge oltre grazie alla piattaforma Snapdragon 4 Gen 2, un rapporto di forma in tre mezzi ideale per la consultazione di documenti e una diagonale generosa che valorizza film, serie TV e navigazione a schermo condiviso.

A completare la proposta si inseriscono le varianti dotate dell'innovativa tecnologia NXTPAPER, pensate specificamente per gli utenti che trascorrono molte ore a leggere, studiare o scrivere. Il TCL TAB A1 NXTPAPER e il top di gamma TCL TAB A1 Plus NXTPAPER integrano trattamenti antiriflesso avanzati, filtri hardware contro la luce blu e l'esclusivo tasto fisico NXTPAPER Key per passare rapidamente tra la modalità multimediale a colori e le configurazioni simili alla carta stampata. Il modello di punta unisce un pannello protetto da Nano Crystal Shield a una batteria potenziata da 10.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt e 256 gigabyte di archiviazione interna.

Tutti i dispositivi della nuova serie operano su base Android 16 e integrano nativamente strumenti di intelligenza artificiale come Google Gemini e Cerchia e Cerca, affiancati dalla suite proprietaria TCL Note e da funzionalità intelligenti per la traduzione e l'organizzazione. La gamma supporta inoltre accessori dedicati come la stilo T-Pen 2 con oltre quattromila livelli di pressione e la Smart Keyboard Case, confermando l'impegno del marchio nel fornire soluzioni versatili e accessibili per ogni contesto d'uso.