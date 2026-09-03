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Videoconferenze senza stress: Jabra presenta Reach, la soluzione a cavo unico per la sala riunioni

La nuova soluzione di estensione BYOD, progettata per integrarsi con l'intera gamma Jabra PanaCast, aiuta le aziende a realizzare installazioni più gestibili e omogenee all'interno delle sale riunioni

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 08/09/2026

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 Jabra ha presentato ufficialmente Jabra Reach, una soluzione di estensione BYOD (Bring Your Own Device) a cavo singolo pensata per aiutare le aziende a implementare e scalare gli impianti video in modo efficiente e uniforme in sale riunioni di qualsiasi dimensione. In concomitanza con questo lancio, la società ha annunciato importanti aggiornamenti firmware per l'intera gamma Jabra PanaCast, mirati ad ampliare i dati analitici sull'utilizzo delle stanze e a ottimizzare la gestione centralizzata dei dispositivi.

Con la diffusione del lavoro ibrido e l'estensione della collaborazione video a un numero sempre maggiore di spazi, garantire un'esperienza utente omogenea è diventato un obiettivo complesso per le organizzazioni. La presenza di cavi, connettori e adattatori differenti all'interno delle diverse sale rischia spesso di generare installazioni frammentate, aumentare i problemi di connessione e sovraccaricare il lavoro dei team Audio-Video e IT.

Per rispondere a queste criticità, Jabra Reach elimina i complessi sistemi multicavo introducendo un'unica connessione per video, audio, USB e alimentazione opzionale. Per accedere allo schermo, alla telecamera, ai microfoni e agli altoparlanti della stanza, gli utenti devono semplicemente collegare il proprio laptop tramite un cavo USB-C. Sviluppato su tecnologia HDBaseT, il dispositivo estende questo collegamento fino a 100 metri, garantendo un'installazione uniforme in spazi di qualsiasi metratura e riducendo drasticamente i potenziali punti di guasto.

La soluzione offre inoltre opzioni di montaggio flessibili per installazioni ordinate e discrete sia al tavolo sia dietro lo schermo, mentre il supporto opzionale alla ricarica rapida USB-C fino a 100W permette di alimentare il computer portatile direttamente tramite la stessa connessione. L'intera infrastruttura può essere monitorata e gestita centralmente attraverso la piattaforma Jabra Plus Management, offrendo ai reparti IT il pieno controllo delle risorse aziendali.

Parallelamente, i nuovi aggiornamenti firmware destinati alla gamma Jabra PanaCast introducono quattro funzionalità chiave per migliorare la visibilità e il controllo operativo, tra cui il sistema People Count per analizzare l'effettivo utilizzo delle sale, la funzione Custom Wallpaper per personalizzare gli schermi con il brand aziendale, la Web UI over USB e la compatibilità con la CLI (Command Line Interface). Jabra Reach sarà disponibile sul mercato a partire dal 5 ottobre 2026 al prezzo consigliato di 899,00 €, mentre i nuovi aggiornamenti per le telecamere PanaCast verranno distribuiti entro la fine dell'anno.



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