Pusheen’s Place debutta in esclusiva su Apple Arcade: la celebre gattina del web sbarca nel mondo dei videogiochi

Il prossimo 1° ottobre, Apple Arcade si prepara ad accogliere un'ondata di novità che unisce icone della cultura pop e grandi successi dell'App Store. Il fiore all'occhiello del mese è rappresentato da Pusheen’s Place, il primo videogioco con licenza ufficiale interamente dedicato a Pusheen, l'amatissima gattina celebre in tutto il web per la sua dolcezza. Sviluppato da Lively, il titolo invita i giocatori a creare un rifugio accogliente collezionando oltre cento gattini, decorando stanze da sogno per personaggi iconici come Pusheenicorn e cimentandosi in minigiochi rilassanti come Snack Stack, Parfait Pop e Batch Match, andando ad arricchire un segmento che già comprende successi come Hello Kitty Island Adventure e Tamagotchi Adventure Kingdom.

Accanto all'atmosfera accogliente del mondo di Pusheen, l'offerta della piattaforma si tinge di adrenalina con l'arrivo di River City Survivors. Sviluppato da Arc System Works, questo esplosivo gioco d'azione e sopravvivenza trascina gli utenti nel caos di continue ondate di zombie, offrendo la possibilità di scegliere tra oltre venti personaggi - inclusi i leggendari Kunio e Riki - e di fare squadra in cooperativa fino a tre giocatori per farsi strada tra orde di nemici a colpi di mosse speciali e ricompense casuali.

L'aggiornamento porterà inoltre su Apple Arcade tre storici successi dell'App Store, riproposti in edizioni speciali completamente prive di pubblicità e acquisti in-app. Tra questi spicca Terraria+, che porta sul servizio il celebre sandbox d'azione e avventura arricchito dal corposo aggiornamento Bigger & Boulder 1.4.5, introducendo cross-over d'eccezione come quelli con Dead Cells e i Pals di Palworld, esplorazioni in oltre venti biomi e una modalità multigiocatore fino a sei partecipanti tramite Game Center o Wi-Fi locale. Completano la line-up Touchgrind BMX 2+, focalizzato su acrobazie realistiche in bicicletta grazie a controlli a due dita basati sulla fisica, e 4 Pics 1 Word+, l'edizione dedicata agli abbonati del famosissimo rompicapo che nel corso degli anni ha conquistato e stimolato l'ingegno di oltre 400 milioni di gamer in tutto il mondo.