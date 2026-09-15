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Immersione totale nei videogiochi con il display ultrawide Philips Evnia 34M2C5601QA

In arrivo il nuovo display ad alte prestazioni pensato per gamer e professionisti: formato 21:9 WQHD, connettività USB-C con Power Delivery a 90 W e disponibilità sul mercato a partire da ottobre al prezzo di 379,00 €.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/09/2026

Gaming

La gamma di soluzioni per il gioco e la produttività si arricchisce con il nuovo Philips Evnia 34M2C5601QA, un monitor ultrawide curvo da 34 pollici progettato per offrire un'esperienza visiva immersiva, fluida e altamente reattiva. Svelato il 10 settembre 2026 ad Amsterdam, il display adotta un formato 21:9 con risoluzione UltraWide Quad HD (3440 x 1440 pixel) e una curvatura di 1500R, garantendo un ampio spazio di visualizzazione ideale sia per i setup da gioco più avanzati sia per la gestione di layout multitasking complessi.

A livello prestazionale, il pannello Fast VA assicura un rapporto di contrasto tipico di 4000:1, arricchito dal supporto HDR10 e da una copertura del 98% dello spazio colore sRGB (1,07 miliardi di colori). Per gli appassionati di gaming, la frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz tramite DisplayPort 1.4 - abbinata alla tecnologia Adaptive-Sync, a un tempo di risposta di 1 ms GtG e alla funzione Smart MBR da 0,3 ms - riduce drasticamente il motion blur e il tearing. Non mancano strumenti dedicati come lo Stark ShadowBoost per migliorare la visibilità nelle aree scure e lo Smart Crosshair per il mirino dinamico.

Il monitor si distingue anche per le soluzioni di illuminazione e connettività avanzata. L'AI-enhanced Ambiglow su tre lati analizza i contenuti in tempo reale per proiettare una luce d'atmosfera coordinata, estendibile ulteriormente tramite AmbiScape alle lampade per ambienti compatibili e certificate Matter. La dotazione comprende inoltre una porta USB-C con Power Delivery fino a 90 W, uno switch KVM integrato per controllare due computer con una sola periferica, la funzione MultiView (PiP e PbP) e un sistema audio stereo con due altoparlanti da 5 W.

Dotato di un supporto ergonomico regolabile in altezza per 130 mm, inclinazione e rotazione, il Philips Evnia 34M2C5601QA arriverà sul mercato nel mese di ottobre 2026 al prezzo consigliato di 379,00 €.



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