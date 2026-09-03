TCL: nasce la Serie P80, i primi smartphone con display NXTPAPER AMOLED

TCL ha ampliato la propria offerta mobile a IFA 2026 presentando la nuova Serie P80, guidata dai rivoluzionari TCL P80 Ultra e TCL P80 Pro, i primi smartphone al mondo a integrare la tecnologia NXTPAPER AMOLED. Questa innovazione unisce i contrasti profondi e la ricchezza dei tradizionali pannelli AMOLED con i benefici degli schermi antiriflesso a bassissima emissione di luce blu, garantendo un comfort visivo ottimale in ogni momento della giornata. La gamma si completa con il modello TCL P80, pensato per offrire un ampio display e un profilo ultrasottile senza compromessi sull'ergonomia quotidiana.

Il modello di punta, il TCL P80 Ultra, si distingue per un comparto fotografico d'eccellenza che include un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom 3x e doppia stabilizzazione, affiancato da un sensore principale da 50 MP e filtri creativi integrati. Entrambi i modelli avanzati sfruttano il display NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici a 1,5K con refresh rate a 120 Hz, alimentati dal processore MediaTek Dimensity 7400 Elite e da una capiente batteria da 5800 mAh con ricarica rapida a 45W. Tramite il tasto fisico NXTPAPER Key, gli utenti possono passare istantaneamente alla modalità Paper Mode per la lettura o alla Max Ink Mode per il massimo risparmio energetico e la concentrazione.

Il modello TCL P80 standard offre invece un design leggero con uno spessore di soli 7,5 millimetri, un display AMOLED da 1,5K e il processore MediaTek Dimensity 7300, abbinato a una batteria da 5000 mAh. Tutta la Serie P80 condivide standard costruttivi di altissimo livello, tra cui la certificazione IP68 contro acqua e polvere, la resistenza di grado militare MIL-STD-810H e l'integrazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale - come Google Gemini, Circle to Search e la trascrizione intelligente delle note vocali - per supportare gli utenti nella produttività e nella vita di tutti i giorni.