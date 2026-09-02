HONOR espande la gamma tablet in Italia con i nuovi Pad 20 e Pad 20 Pro

HONOR ha annunciato ufficialmente l'arrivo sul mercato italiano di HONOR Pad 20 e HONOR Pad 20 Pro, due nuovi tablet da 12,1 pollici pensati per offrire un'esperienza versatile tra studio, lavoro e intrattenimento multimediale. Entrambi i dispositivi integrano il sistema operativo MagicOS 10 e sono progettati per trasformarsi in veri e propri strumenti di produttività grazie alla Smart Bluetooth Keyboard opzionale, a una gestione avanzata delle finestre in stile desktop e a un ecosistema di funzionalità intelligenti basate sull'intelligenza artificiale, come l'assistente AI Memo per la trascrizione e la sintesi automatica delle riunioni.

Il modello di punta, l'HONOR Pad 20 Pro, punta su prestazioni di alto livello grazie alla potente piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 4, abbinata a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il tablet è equipaggiato con uno straordinario display LCD 3K con refresh rate adattivo fino a 165 Hz, gamma cromatica DCI-P3 e tecnologie avanzate per la protezione della vista certificate TÜV Rheinland. La gestione del multitasking raggiunge livelli professionali con la suddivisione dello schermo in tre o quattro aree e strumenti dedicati ai documenti, il tutto alimentato da una batteria da 10.100 mAh e arricchito da un sistema audio a sei altoparlanti con HONOR Spatial Audio.

L'HONOR Pad 20 standard offre invece un eccellente bilanciamento tra versatilità e autonomia, affidandosi al processore octa-core Snapdragon 7 Gen 3 per garantire un'elevata efficienza energetica e fluidità nel gaming e nell'editing video. La generosa batteria da 10.100 mAh assicura un utilizzo prolungato che arriva fino a circa dodici ore di riproduzione video continua, supportato da un design interamente in metallo ultrasottile e da un comparto multimediale bilanciato. Entrambi i modelli supportano la precisione della penna HONOR Magic-Pencil 4s con oltre quattromila livelli di pressione, ideale per la scrittura a mano libera e la creazione artistica.

Sul fronte dei prezzi e della disponibilità per il mercato italiano, l'HONOR Pad 20 Pro nella colorazione Gray e nella configurazione da 8 GB e 256 GB è proposto al prezzo consigliato di 599 euro, con un coupon di lancio di cento euro e un bundle promozionale che include tastiera e mousepad sullo store ufficiale. L'HONOR Pad 20 è disponibile in due varianti: la versione da 8 GB e 256 GB con tastiera inclusa in confezione a 549 euro e il modello d'ingresso da 6 GB e 128 GB a 449 euro, entrambi accompagnati da un coupon di sconto dedicato per i primi giorni di commercializzazione.