Acer svela il nuovo Vero 16: riparabilità record, intelligenza artificiale e anima green di quarta generazione

Acer ha presentato ufficialmente a Berlino l'Acer Vero 16 (V16-I71 / V16-I71T), la quarta generazione del suo celebre notebook consumer che ridefinisce gli standard di categoria unendo materiali a ridotto impatto ambientale e una straordinaria attenzione alla riparabilità. Lo chassis, certificato secondo gli standard militari MIL-STD-810H, integra per il cinquanta percento alluminio riciclato post-industriale e alluminio a basse emissioni di carbonio nella cover superiore e nel poggiapolsi, mentre la parte inferiore utilizza plastica riciclata post-consumo. Ampliando il tradizionale approccio basato sulle tre R, il nuovo modello introduce la riparazione come pilastro fondamentale per prolungare il ciclo di vita del dispositivo e ridurre i rifiuti elettronici.

L'innovativo design del notebook è stato interamente ripensato per semplificare la manutenzione e gli aggiornamenti da parte dell'utente. Sulla scocca è incisa una guida visiva per le riparazioni, mentre il sistema di apertura della cover inferiore non richiede l'utilizzo di attrezzi per accedere ai componenti interni, consentendo la sostituzione diretta di batteria e SSD. Tra le novità più rilevanti figurano una cerniera esterna removibile, cover delle porte I/O asportabili e una progettazione strutturata per supportare futuri upgrade del processore per almeno due generazioni. Il tutto è rifinito con una verniciatura a polvere priva di solventi che riduce le emissioni di composti organici volatili e assicura una maggiore resistenza all'usura, inserendosi in un packaging interamente riciclabile.

Sotto il profilo prestazionale, l'Acer Vero 16 è equipaggiato con i potenti processori Intel Core Ultra Serie 3 (fino al modello Ultra X9 388H) e offre fino a 180 TOPS a livello di piattaforma, garantendo un bilanciamento ottimale tra efficienza energetica e potenza di calcolo. In qualità di PC Copilot+ con Windows 11 integrato, il dispositivo sfrutta avanzate funzionalità di intelligenza artificiale on-device come Click to Do, Cocreator e i sottotitoli in tempo reale. Le soluzioni proprietarie Acer PurifiedView e PurifiedVoice migliorano la qualità delle videoconferenze ottimizzando la fotocamera e riducendo i rumori di fondo, mentre il tasto dedicato AcerSense permette di gestire rapidamente le prestazioni, l'energia e i tool smart.

L'esperienza visiva e multimediale è affidata a un luminoso display OLED da 16 pollici con risoluzione 3K e a due speaker con sistema antivibrazione. La dotazione hardware comprende una fotocamera IR da 5 MP con otturatore per la privacy, fino a 32 GB di memoria LPDDR5x, unità SSD fino a 512 GB e una generosa batteria da 71 Wh. Sul fronte della connettività il laptop offre due porte Thunderbolt 4, lettore di schede SD, porta HDMI 2.1 e la tecnologia Intel Wi-Fi 7, completata da una tastiera retroilluminata con tasto di scelta rapida Acer MyKey per personalizzare l'accesso alle applicazioni e alle funzioni quotidiane.