ASUS ProArt a IFA 2026: i nuovi PC con NVIDIA RTX Spark ridefiniscono la creazione di contenuti con l'IA

In occasione di IFA 2026, ASUS ha svelato la nuova gamma di dispositivi ProArt P16, P14 e il mini PC GR1X, i primi computer al mondo progettati specificamente per sfruttare le potenzialità della tecnologia NVIDIA RTX Spark. Questa innovazione ridefinisce il personal computing integrando assistenti virtuali intelligenti, creazione avanzata di contenuti e flussi di lavoro basati sull'agentic AI direttamente sui dispositivi degli utenti, garantendo un livello inedito di autonomia, privacy e personalizzazione dei processi creativi.

Il cuore di questa nuova generazione è rappresentato dal superchip RTX Spark, che combina una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core, una CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e fino a 128 GB di memoria unificata ad alta larghezza di banda. Questa architettura avanzata offre una potenza di elaborazione fino a 1 petaflop, consentendo a creator e sviluppatori di gestire localmente modelli linguistici di grandi dimensioni, rendering tridimensionali complessi e generazione video in altissima definizione senza dover dipendere esclusivamente dai servizi cloud. In questo modo, i professionisti possono ottimizzare i costi operativi, proteggere la riservatezza dei propri asset e personalizzare i modelli sulle proprie specifiche esigenze lavorative.

I nuovi notebook ProArt P16 e P14 uniscono questa straordinaria potenza a un design incredibilmente sottile e leggero, realizzato tramite lavorazione CNC. Il modello da 16 pollici vanta uno spessore di appena 12,9 mm e un peso di 1,77 kg, mentre la versione da 14 pollici ferma l'ago della bilancia a 1,48 kg, integrando display ASUS Lumina Pro OLED con accuratezza cromatica professionale, frequenze di aggiornamento elevate e rivestimenti antiriflesso. A completare l'offerta per l'ufficio e le postazioni fisse, il compatto Mini PC ProArt GR1X offre prestazioni da workstation in un formato tascabile progettato per un funzionamento continuo ventiquattro ore su ventiquattro.

L'ecosistema software proprietario potenzia ulteriormente l'esperienza d'uso grazie ad applicazioni esclusive come MuseTree e StoryCube, che integrano la generazione locale di immagini e l'organizzazione intelligente dei contenuti multimediali. La vetrina berlinese di ASUS ha inoltre ampliato lo sguardo sull'intera offerta di intelligenza artificiale con il raffinato ASUS Zenbook 14 e l'ultraleggero ASUS ExpertBook Ultra, un notebook professionale da meno di un chilo dotato di standard di sicurezza aziendale ASUS ExpertGuardian, confermando la leadership del marchio nel guidare la trasformazione digitale del settore.