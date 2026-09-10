Salute e precisione al polso: Apple svela il nuovo Apple Watch Series 12

Apple ha ufficialmente presentato Apple Watch Series 12, un dispositivo che spinge ancora più in avanti la tecnologia applicata alla salute e alla sicurezza personale. Il cuore dell'innovazione risiede nel nuovo Health Sensing System e nella potenza del chip S11, il processore per indossabili più evoluto mai creato dall'azienda. Questa sinergia consente di ottenere il rilevamento della frequenza cardiaca più accurato di sempre su uno smartwatch, effettuando misurazioni passive ogni cinque secondi. Viene potenziato anche il rilevamento della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), analizzata fino a 24 volte più frequentemente per distinguere lo stress quotidiano dai fattori di recupero a lungo termine.

Tra le novità più rilevanti spicca Readiness, una funzione che analizza i parametri vitali notturni, la qualità del sonno, l'attività fisica e il carico di allenamento per assegnare un punteggio da 0 a 10. Questo indice offre indicazioni chiare sul livello di energia della giornata, aiutando l'utente a decidere se allenarsi intensamente o concedersi un momento di riposo. L'accuratezza si estende anche al monitoraggio dei passi quotidiani e delle distanze indoor, grazie a modelli di machine learning riprogettati da zero. A fronte di queste prestazioni, la batteria garantisce fino a 24 ore di autonomia quotidiana e un'inedita ricarica ultra-rapida in grado di ripristinare 12 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica.

Apple Watch Series 12 introduce importanti innovazioni sul fronte dell'accessibilità e della tutela dei dati personali. Grazie al microfono integrato e all'architettura di sicurezza Secure Exclave integrata nel chip S11, la funzione Riconoscimento suoni è in grado di rilevare in locale allarmi, sirene, campanelli o il pianto di un bambino per avvisare utenti sordi o ipoudenti, il tutto senza memorizzare né inviare registrazioni audio. Il nuovo sistema operativo watchOS 27 completa l'esperienza introducendo una griglia dinamica delle app consigliate da Siri, un nuovo gesto single tap tra pollice e indice per la gestione dei widget ad una sola mano e il tracciamento esteso per le apnee notturne e la salute femminile.

Disponibile con casse da 42 mm e 46 mm, il dispositivo migliora la propria resistenza strutturale grazie all'adozione del vetro Ceramic Shield 2 sui modelli in alluminio, accreditato di una robustezza superiore del 60%. Le finiture in alluminio si arricchiscono dei colori bronzo scuro, nero e oro chiaro, affiancate dalle varianti in titanio oro brillante e naturale. Fa inoltre il suo ritorno la ricercata versione in ceramica nelle colorazioni bianco perla e blu notte, insieme alle edizioni speciali Apple Watch Hermès. Progettato con il 40% di materiali riciclati, Apple Watch Series 12 è disponibile su ordinazione a partire da € 459, con i primi arrivi nei negozi previsti da venerdì 18 settembre.