Debuttano gli AirPods 5 di Apple con cancellazione attiva del rumore e traduzione live

Apple rinnova la propria gamma di auricolari wireless con il lancio degli AirPods 5, un modello che ridefinisce gli standard della categoria open-ear combinando prestazioni audio avanzate, un design rinnovato e un prezzo competitivo. Disponibili per il pre-ordine e nei negozi a partire da venerdì 18 settembre 2026, i nuovi auricolari sono proposti in due varianti: il modello base al prezzo di 149 euro e la versione con custodia di ricarica wireless a 169 euro. Come sottolineato da Dave Pakula, Vice President of Hardware Engineering di Apple, l'obiettivo dell'azienda è portare la cancellazione attiva del rumore e funzioni evolute a un pubblico ancora più ampio, garantendo un'esperienza d'uso di livello superiore.

Il cuore tecnologico degli AirPods 5 poggia su un’inedita architettura acustica multiporta abbinata a un Adaptive EQ di ultima generazione, elementi progettati per garantire un suono più ricco e dettagliato su un'ampia varietà di conformazioni auricolari. Grazie a questa combinazione e a algoritmi di audio computazionale ottimizzati, i nuovi auricolari eliminano fino al 50% in più di rumore rispetto alla generazione precedente con cancellazione attiva del rumore, offrendo al contempo una modalità Trasparenza ancora più naturale e un Audio spaziale personalizzato più immersivo. L'esperienza quotidiana è inoltre gestita da funzioni intelligenti come il Rilevamento conversazione, che riduce automaticamente il volume dei contenuti multimediali quando l’utente inizia a parlare.

Un elemento di grande rilievo è l'integrazione di Traduzione in tempo reale, la tecnologia resa possibile da Apple Intelligence che permette di abbattere le barriere linguistiche durante le conversazioni. Attivabile direttamente premendo entrambi gli steli, tramite Siri o mediante il tasto Azione su iPhone, la funzione sfrutta la cancellazione attiva del rumore per consentire una comunicazione fluida in altre lingue. La versione con custodia di ricarica wireless introduce inoltre il sensore di pressione sullo stelo per il controllo rapido del volume - una novità assoluta per un modello open-ear - e un'autonomia che arriva fino a 5 ore di riproduzione con ANC attivo con una sola carica, estendibili fino a 22 ore totali sfruttando la custodia compatibile con caricatori Apple Watch, standard Qi e USB-C.

Negli Stati Uniti e in più di altri 65 Paesi e aree geografiche gli AirPods 5 possono essere preordinati da oggi al prezzo di€ 149, con disponibilità a partire da venerdì 18 settembre.

Negli Stati Uniti e in più di altri 65 Paesi e aree geografiche gli AirPods 5 con custodia di ricarica wireless possono essere preordinati da oggi al prezzo di€ 169, con disponibilità a partire da venerdì 18 settembre.