Gaming ultrawide e tecnologia QD-OLED per il nuovo monitor Philips Evnia

Philips Evnia presenta Evnia 34M2C8600P, un monitor gaming ultrawide curvo da 34 pollici che combina la qualità dell’immagine QD-OLED di quinta generazione con una frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz. Progettato sia per il gaming che per il lavoro quotidiano, integra anche tecnologie avanzate come AI-enhanced Ambiglow, AmbiScape, connettività USB-C e uno switch KVM integrato.

Il Philips Evnia 34M2C8600P è dotato di un display UltraWide in formato 21:9, con curvatura 1500R. Il formato più ampio offre ai gamer maggiore spazio orizzontale sullo schermo, consentendo di seguire più facilmente le azioni in rapido movimento e visualizzare nel dettaglio le interfacce di gioco. Il pannello curvo avvicina inoltre i bordi dello schermo al campo visivo naturale del giocatore, creando un’esperienza visiva ancora più immersiva.

Il pannello QD-OLED di quinta generazione combina pixel autoilluminanti con la tecnologia Anti-Reflection e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Neri profondi e un contrasto preciso consentono di preservare i dettagli sia nelle scene più scure sia nelle aree più luminose. Il display copre il 99,3% dello spazio colore DCI-P3 e supporta 1,07 miliardi di colori a 10 bit, garantendo transizioni cromatiche fluide nei videogiochi, nei film e nelle applicazioni creative.

La frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz garantisce immagini più fluide anche durante le sessioni di gioco più frenetiche. I rapidi movimenti della visuale, le sequenze di gara e i cambi di direzione improvvisi rimangono nitidi, mentre il tempo di risposta di 0,03 ms GtG assicura transizioni dei pixel estremamente rapide. La tecnologia Adaptive Sync contribuisce a ridurre fenomeni visibili di screen tearing e stuttering quando il frame rate varia, combinando prestazioni reattive con i colori, il contrasto e il livello di dettaglio offerti dal pannello QD-OLED.

Il monitor supporta una risoluzione di 3440 x 1440 pixel con una frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz. Sul fronte della connettività, offre due porte HDMI 2.1, un ingresso DisplayPort 1.4 e una porta USB-C con DisplayPort Alt Mode e Power Delivery fino a 90 W.

La funzione AI-enhanced Ambiglow analizza le immagini sullo schermo e adatta continuamente il colore e la luminosità della luce proiettata dalla parte posteriore del monitor. L’effetto estende i colori visualizzati sullo schermo alla parete, permettendo all’ambiente circostante di seguire l’azione in tempo reale. AmbiScape consente invece agli utenti di collegare e controllare fino a 10 luci smart certificate Matter, regolando luminosità, temperatura del colore, saturazione e tonalità da un’unica interfaccia per sincronizzare in tempo reale l’illuminazione della stanza.

L'applicazione Philips Evnia Precision Center consente di accedere da un’unica schermata alle impostazioni del monitor, ai controlli dedicati al gaming, alle opzioni di personalizzazione e alla gestione dell’illuminazione. L’Evnia 34M2C8600P è progettato anche per le postazioni che combinano gaming, streaming e produttività quotidiana: la connessione USB-C alimenta i laptop compatibili, l'hub USB mantiene collegate le periferiche e lo switch KVM permette di controllare due computer con una sola tastiera e un solo mouse.

La funzione MultiView permette di visualizzare contemporaneamente i contenuti provenienti da due dispositivi collegati tramite modalità Picture-in-Picture o Picture-by-Picture. Il supporto offre una regolazione in altezza di 150 mm, oltre alle funzioni di inclinazione e rotazione, mentre due altoparlanti integrati da 5 W e un’uscita per cuffie completano la dotazione audio.

Il Philips Evnia 34M2C8600P sarà disponibile per l’acquisto a partire da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 999 euro.