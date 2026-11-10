ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità di ROG NUC 16, la nuova generazione di PC da gioco compatti progettata per soddisfare le esigenze di videogiocatori, professionisti della creazione di contenuti e sviluppatori di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Il dispositivo unisce un pacchetto hardware di fascia alta ad uno chassis da soli 3 litri di volume, affiancato da una struttura a doppio posizionamento e da una sezione di raffreddamento riprogettata da zero.

Sotto la scocca del ROG NUC 16 trova spazio il processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus (della famiglia ARL-HX), integrato da un supporto di memoria che raggiunge i 128 GB di RAM DDR5-6400. Questo impianto permette al mini PC di registrare un incremento prestazionale fino al 2,3% nei benchmark 3DMark rispetto al modello precedente, offrendo l'elaborazione fluida sia per i titoli AAA sia per il rendering in tempo reale fino a risoluzioni 8K.

La componente grafica è affidata alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 5080 dotata di 16 GB di memoria video GDDR7. La scheda supporta la tecnologia NVIDIA DLSS 4.5, che sfrutta l'algoritmo Super Resolution e la generazione multi-frame per incrementare la frequenza dei fotogrammi, riducendo al minimo la latenza ed introducendo fino a cinque frame aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato nativamente. La presenza delle piattaforme NVIDIA Studio rende il sistema ideale per le lavorazioni video avanzate, mentre sul fronte dell'intelligenza artificiale il dispositivo sviluppa una potenza di calcolo complessiva fino a 1.334 AI TOPS.

La gestione termica all'interno del compatto chassis da 3 litri è assicurata dall'inedito sistema QuietFlow Cooling. Questa soluzione combina tre ventole dedicate (da 102 × 102 × 17 mm) ad una configurazione a doppia camera di vapore, ampliando la copertura termica della CPU del 12% rispetto alla generazione passata. Il sistema integra un dissipatore dedicato per l'unità SSD, capace di ridurre la temperatura operativa del supporto da 72°C a 59°C per sventare qualsiasi rischio di thermal throttling. Nonostante le elevate frequenze di calcolo, la rumorosità a pieno carico rimane al di sotto dei 38 dBA.

La flessibilità d'uso è incrementata dal supporto removibile brevettato, che consente di collocare il ROG NUC 16 sia in posizione verticale sia in orizzontale, adattandolo tanto a postazioni da scrivania con configurazioni fino a cinque monitor 4K, quanto al salotto per il gaming su grandi schermi. La dotazione include la connettività Thunderbolt 4 per il collegamento ad alta velocità di dispositivi di archiviazione esterni ed il supporto software ASUS GlideX, pensato per la condivisione dello schermo e la gestione multi-dispositivo tra PC, smartphone e tablet.