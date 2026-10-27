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Anker lancia sul mercato italiano le sue nuove soluzioni avanzate per la ricarica intelligente

La lineup 2026 dell'azienda leader nella ricarica mobile fa il suo esordio sul mercato italiano con soluzioni intelligenti dotate di display in tempo reale, protezione attiva delle batterie e riconoscimento avanzato dei dispositivi.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/11/2026

Prodotti

Anker ha annunciato il lancio ufficiale in Italia della propria nuova gamma di prodotti per il 2026, segnando il passaggio strategico dalla classica ricarica rapida (fast charging) a un ecosistema guidato dalla gestione intelligente dell'energia (smart charging). La nuova linea di dispositivi, suddivisa tra ambito quotidiano, mobilità e produttività professionale, integra tecnologie di riconoscimento automatico dell'hardware, raffreddamento attivo e display per il monitoraggio in tempo reale di potenza e temperature.

Il cuore tecnologico dell'offerta è rappresentato dal caricatore Anker Laptop Charger Pro (A120F), un dispositivo GaN da 100W riconosciuto da TIME Magazine tra le principali innovazioni dell'anno. L'hardware è in grado di identificare automaticamente il 100% dei modelli Mac e oltre il 90% dei notebook Windows tramite applicazione desktop. Grazie alla modalità Care Mode, il caricatore applica curve di alimentazione dedicate ponendo un limite di carica all'80%, incrementando la vita utile della batteria del portatile di oltre il 40%. Il caricatore integra uno schermo smart programmabile ed è disponibile al prezzo di 59,99 euro.

Per la mobilità e l'utilizzo professionale, la gamma 2026 propone quattro ulteriori soluzioni di punta:

  • Anker Nano Global Charger (A140A): adattatore da viaggio 4-in-1 con 3 porte USB-C e 1 porta USB-A, compatibile con oltre 200 Paesi, dotato di display di stato ed efficienza attiva dell'87,2%, disponibile a 79,99 euro.

  • MagGo 2 Pro (A110R): power bank wireless da 10.000 mAh con certificazione SGS Premium Performance Mark A+, ricarica magnetica Qi2.2 fino a 25W capace di caricare un iPhone 17 Pro al 50% in 25 minuti e sistema di raffreddamento attivo SnapCool, commercializzato a 109,99 euro.

  • Desk Hub 11 in 1 (A210C): dock da scrivania equipaggiata con chip VMR 9220 e protocollo DP 2.1, capace di gestire schermi con frequenze fino a 2K a 240Hz o 4K a 144Hz, provvista di smart display integrato da 2 pollici, proposta al prezzo di 99,00 euro.

  • Anker Nano Charger 45W (A121D): caricatore compatto per l'ecosistema Apple con tecnologia Care Mode certificata TÜV, display di monitoraggio della temperatura e dimensioni ridotte del 47% rispetto ai modelli standard da 30W, disponibile a 39,99 euro.



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