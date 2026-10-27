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Asus rinnova la linea Zenbook 14 puntando su estetica e materiali d'avanguardia

La nuova evoluzione della linea ultra-portable combina la finitura Ceraluminum in tre nuove varianti cromatiche, architettura AI avanzata e la piattaforma Design You Can Feel.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 30/10/2026

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ASUS ha annunciato il debutto ufficiale sul mercato di Zenbook 14 (UX3480), il nuovo laptop di fascia premium che segna l'avvio della campagna di lancio globale partendo dall'Europa. L'azienda taiwanese ha scelto di accompagnare l'esordio del dispositivo con una strategia orientata alla valorizzazione dei materiali e dell'esperienza sensoriale, proponendo una visione della tecnologia personale guidata dal design e dalla cultura lifestyle.

Il punto cardine dell'ASUS Zenbook 14 è l'utilizzo del materiale proprietario Ceraluminum, soluzione che fonde le proprietà di resistenza della ceramica con la leggerezza strutturale dell'alluminio. Per questa generazione vengono introdotte tre nuove colorazioni ispirate agli elementi naturali, denominati Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige. L'hardware integra inoltre capacità di calcolo dedicate all'intelligenza artificiale per ottimizzare la reattività, l'autonomia e l'interazione nell'utilizzo quotidiano.

In occasione del lancio milanese del 22 e 23 ottobre, il brand ha tradotto la piattaforma Design You Can Feel in uno spazio immersivo nel centro della città, trasformando la presentazione del prodotto in un itinerario multidisciplinare. L'evento ha visto la collaborazione dell'artista Matteo Mauro, autore di tre opere visive dedicate alle nuance del notebook, del pasticcere Alberto Magri, che ha curato un'esperienza di degustazione a tema, e di maestri profumieri che hanno creato essenze olfattive coordinate con l'estetica del Ceraluminum. L'iniziativa riprende il percorso concettuale già presentato durante il London Design Festival e la Milan Design Week, consolidando l'evoluzione di Zenbook da linea di computer ad alto profilo a marchio ad alto valore lifestyle.



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