Lancio in limited edition: il design iconico di Hello Kitty personalizza le nuove cuffie flagship di Sony

Sony ha svelato un'inedita collaborazione in edizione limitata che vede protagonista Hello Kitty, celebre icona globale del gruppo Sanrio. La partnership, distribuita in esclusiva attraverso la piattaforma online Sony Store, propone un pacchetto speciale che unisce l'architettura audio delle cuffie wireless con cancellazione del rumore WH-1000XM6 a una serie di oggetti da collezione sviluppati appositamente per gli appassionati del brand.

Il kit coordinato comprende gli auricolari circumaurali WH-1000XM6 nella variante cromatica Sand Pink, affiancati da una custodia rigida personalizzata Hello Kitty ideata per proteggere il dispositivo e riporre oggetti personali, a cui si aggiunge una tote bag in tessuto dedicata all'impiego quotidiano. L'operazione stilistica adatta l'immaginario pop di Sanrio all'estetica minimalista e ai materiali di fascia alta di Sony, consentendo di sfoggiare l'iconico personaggio sia durante la riproduzione musicale sia negli spostamenti urbani.

Sul piano delle specifiche tecniche, il modello WH-1000XM6 mantiene l'eccellenza ingegneristica della serie flagship di Sony, integrando algoritmi evoluti per la cancellazione attiva del rumore e una calibrazione acustica di grado professionale sviluppata insieme a ingegneri di mastering internazionali. La dotazione comprende inoltre la simulazione immersiva 360 Reality Audio Upmix for Cinema per la visione di contenuti cinematografici e un sistema di microfoni ad alta precisione per la nitidezza vocale durante le chiamate.