Urbanista lancia Shibuya, le cuffie on-ear progettate per la vita quotidiana in città

Urbanista espande la propria offerta di soluzioni audio personali annunciando le nuove Shibuya, cuffie on-ear di tipo City Headphones concepite per accompagnare la vita quotidiana in mobilità. Il dispositivo si caratterizza per una struttura essenziale ed estremamente contenuta nel peso, fermando la bilancia ad appena 58 grammi. L'archetto in acciaio ultraleggero e la conformazione dei padiglioni sono stati sviluppati per garantire il massimo comfort anche durante utilizzi prolungati, riducendo al minimo la pressione sulla testa.

La personalizzazione estetica rappresenta uno dei tratti distintivi del prodotto: ciascuna confezione include infatti quattro set di cuscinetti auricolari intercambiabili in differenti varianti cromatiche. Il sistema consente all'utente di sostituire gli elementi con semplici gesti, adattando l'aspetto delle cuffie al proprio abbigliamento, allo stile personale o al contesto d'uso della giornata.

Dal punto di vista tecnico e funzionale, le Urbanista Shibuya integrano lo standard Bluetooth 6.0 con supporto alla tecnologia Multipoint, che permette il collegamento simultaneo a due sorgenti distinte – come uno smartphone e un computer portatile – gestendo il passaggio dell'audio tra la riproduzione di contenuti multimediali e le chiamate in ingresso senza dover ripetere la procedura di associazione. La gestione delle tracce, del volume e delle telefonate avviene tramite comandi fisici integrati sui padiglioni, affiancati da un microfono per le conversazioni vocali e da una selezione di modalità audio preimpostate. L'autonomia complessiva raggiunge le 20 ore di riproduzione continua, con un sistema di ricarica rapida gestito tramite porta USB Type-C.