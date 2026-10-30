▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Urbanista lancia Shibuya, le cuffie on-ear progettate per la vita quotidiana in città

Con un peso di soli 58 grammi, quattro set di cuscinetti intercambiabili inclusi e connettività Bluetooth 6.0 Multipoint, il nuovo modello del brand svedese unisce design contemporaneo, autonomia di 20 ore e massima flessibilità d'uso.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/11/2026

Prodotti

Urbanista espande la propria offerta di soluzioni audio personali annunciando le nuove Shibuya, cuffie on-ear di tipo City Headphones concepite per accompagnare la vita quotidiana in mobilità. Il dispositivo si caratterizza per una struttura essenziale ed estremamente contenuta nel peso, fermando la bilancia ad appena 58 grammi. L'archetto in acciaio ultraleggero e la conformazione dei padiglioni sono stati sviluppati per garantire il massimo comfort anche durante utilizzi prolungati, riducendo al minimo la pressione sulla testa.

La personalizzazione estetica rappresenta uno dei tratti distintivi del prodotto: ciascuna confezione include infatti quattro set di cuscinetti auricolari intercambiabili in differenti varianti cromatiche. Il sistema consente all'utente di sostituire gli elementi con semplici gesti, adattando l'aspetto delle cuffie al proprio abbigliamento, allo stile personale o al contesto d'uso della giornata.

Dal punto di vista tecnico e funzionale, le Urbanista Shibuya integrano lo standard Bluetooth 6.0 con supporto alla tecnologia Multipoint, che permette il collegamento simultaneo a due sorgenti distinte – come uno smartphone e un computer portatile – gestendo il passaggio dell'audio tra la riproduzione di contenuti multimediali e le chiamate in ingresso senza dover ripetere la procedura di associazione. La gestione delle tracce, del volume e delle telefonate avviene tramite comandi fisici integrati sui padiglioni, affiancati da un microfono per le conversazioni vocali e da una selezione di modalità audio preimpostate. L'autonomia complessiva raggiunge le 20 ore di riproduzione continua, con un sistema di ricarica rapida gestito tramite porta USB Type-C.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
Anker lancia sul mercato italiano le sue nuove...
Prodotti
Lancio in limited edition: il design iconico di...
Prodotti
Asus rinnova la linea Zenbook 14 puntando su...
Prodotti
Da Fujifilm arriva Mini Evo 2 con controlli...
Prodotti
Omdia: spedizioni globali di smartphone in calo...
Prodotti
Philips Monitors presenta i nuovi 27E3C2500 e...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.