Panasonic ridefinisce gli standard dei dispositivi rugged con il nuovo TOUGHBOOK G3 focalizzato su autonomia e AI

Panasonic arricchisce la propria offerta di soluzioni professionali con il lancio del nuovo TOUGHBOOK G3, un tablet rugged che stabilisce nuovi parametri di riferimento in termini di autonomia, agilità e prestazioni per gli operatori mobili nei settori della difesa, dei servizi di emergenza, delle utility, della logistica e della produzione manifatturiera. Il dispositivo incarna pienamente la filosofia ingegneristica Engineered for Motion del marchio, garantendo continuità infrastrutturale e piena compatibilità con gli accessori delle generazioni precedenti.

Il principale elemento distintivo del TOUGHBOOK G3 risiede nella straordinaria versatilità del suo comparto energetico. Grazie a una nuova tecnologia per le batterie pouch, il tablet offre un incremento del 39% della longevità e consente agli utenti di scegliere tra tre diverse configurazioni di accumulatori, capaci di garantire rispettivamente 8,5 ore, 17 ore e ben 24 ore di utilizzo continuo con una singola carica. La batteria di massima capacità da 99 Wh rappresenta la soluzione più potente mai integrata in un dispositivo TOUGHBOOK, affiancata dalla funzione di sostituzione a caldo (hot-swap) tramite una batteria a ponte opzionale che evita qualsiasi interruzione operativa.

Progettato attorno a un display da 10,1 pollici ottimizzato per l'uso con guanti, penna o touchscreen e gestibile tramite cinque pulsanti programmabili, il G3 offre un formato compatto ideale per l'impiego in veicoli di emergenza o spazi ristretti. La modularità del sistema permette di integrare moduli di espansione per lettori di smart card, impronte digitali, codici a barre e unità SSD a rilascio rapido. Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo si configura come un avanzato PC IA basato sulla piattaforma Intel Core Ultra Serie 3 con RAM dual-channel e funzionalità Copilot+, consentendo l'elaborazione di dati complessi direttamente all'edge senza dipendere da una connessione cloud costante.

Il TOUGHBOOK G3 vanta inoltre la certificazione per l'uso con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Device Edge (RHDE), garantendo un'infrastruttura sicura per l'analisi in tempo reale. La connettività è affidata al modulo Wi-Fi 7 e al supporto opzionale per reti 4G e 5G standalone, affiancati da una porta LAN dedicata. Costruito per soddisfare gli standard IP66 contro polvere e liquidi, testato secondo le specifiche militari MIL-STD 810H (con resistenza a cadute fino a 180 centimetri e temperature operative comprese tra meno ventinove e sessantatré gradi centigradi) e protetto come PC Secured-core con tecnologia TOUGHBOOK Guard, il nuovo G3 unisce robustezza e intelligenza per i flussi di lavoro più esigenti.