Sony annuncia ufficialmente il lancio delle nuove cuffie MDR-3R, una rivisitazione in chiave moderna delle storiche MDR-3 introdotte nel 1979 in combinazione con il primo Walkman TPS-L2. La nuova proposta con cavo USB-C risponde al crescente interesse per le cuffie cablate, offrendo un’esperienza plug-and-play immediata che elimina la necessità di ricarica della batteria o configurazioni di pairing wireless.

Le MDR-3R conservano la struttura ultraleggera a padiglione aperto del modello originale, arricchendo l'esperienza d'uso con i classici cuscinetti auricolari intercambiabili nelle colorazioni blu e arancione. Anche il confezionamento ed il manuale di istruzioni riprendono la veste grafica storica del marchio nipponico.

Sul piano delle specifiche e delle funzionalità, le cuffie integrano driver da 23 mm che mantengono le dimensioni della versione del 1979, offrendo una firma sonora bilanciata e ottimizzata per le moderne sorgenti audio digitali. Il cavo di collegamento ospita un microfono integrato e comandi remoti per la gestione delle chiamate e della riproduzione multimediale.

Contemporaneamente al modello standard, Sony presenta la speciale MDR-3R Stranger Things Edition. Realizzata in collaborazione con Netflix per celebrare l'estetica anni '80 e il personaggio di Max, l'edizione speciale si distingue per dettagli di design dedicati, loghi incisi della serie, riferimenti al Sottosopra ed un packaging personalizzato da collezione.

In materia di sostenibilità ambientale, circa il 25% della plastica impiegata nel prodotto è di provenienza riciclata, mentre l'imballaggio esterno è completamente privo di plastica. Sia le Sony MDR-3R sia le MDR-3R Stranger Things Edition saranno disponibili sul mercato a partire dal mese di novembre 2026.