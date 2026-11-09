L'evoluzione del panorama cibernetico registra una svolta qualitativa: i gruppi criminali integrano l'intelligenza artificiale generativa per trasformare la refurtiva digitale in vera e propria intelligence operativa. È il quadro tracciato dall'ultima analisi di Cisco Talos, che ha individuato e decodificato VOLTA, un malware di nuova generazione progettato per infettare i sistemi operativo Windows, raccogliere dati personali ed interrogare modelli AI al fine di profilare la capacità finanziaria degli utenti colpiti.

Le capacità esfiltrative del software malevolo spaziano oltre i tradizionali attacchi infostealer. VOLTA sottrae credenziali di accesso, portafogli di criptovalute, informazioni di pagamento e cronologie di messaggistica da piattaforme diffuse quali Google Chrome, Firefox, Outlook, Slack, Discord, Telegram, Steam e Roblox. Per ricostruire la disponibilità finanziaria del target, il malware scandaglia le abitudini di consumo su servizi come Amazon, PayPal, Uber Eats, DoorDash, Grubhub e Walmart, calcolando persino il controvalore degli asset virtuali presenti negli account gaming.

Il vero elemento di discontinuità risiede nella successiva elaborazione analitica. Una volta rastrellate le banche dati personali, VOLTA trasmette le informazioni a un modello di intelligenza artificiale impostato per agire come analista di intelligence criminale. Il sistema classifica la vittima all'interno di scaglioni di rendimento a basso, medio o alto valore, incrociando il potenziale di guadagno con la vulnerabilità delle password e il grado di protezione delle credenziali.

Dalle evidenze di Cisco Talos emerge come il malware interroghi in prima battuta il modello Claude Opus di Anthropic, prevedendo meccanismi di fallback verso sistemi alternativi quali Kimi K2 o Gemini 2.5 Flash di Google qualora le risposte non raggiungano il grado di accuratezza richiesto dagli attaccanti. Al termine delle attività di profilazione e trasmissione, VOLTA esegue routine di cancellazione delle proprie tracce per ostacolare l'analisi forense sui dispositivi incidentati.

L'impiego dell'AI da parte di VOLTA segna la transizione da strumenti di mera automazione a veri e propri consulenti strategici al servizio del crimine informatico, consentendo agli operatori di indirizzare risorse ed attacchi mirati unicamente verso i bersagli a più elevata redditività.