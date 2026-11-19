OpenAI ha annunciato il lancio di GPT-6.2 Astra e GPT-6.2 Sol, due nuovi modelli progettati per coprire rispettivamente le sfide professionali più complesse e i carichi di lavoro quotidiani come analisi, scrittura e programmazione, ottimizzando l'efficienza complessiva attraverso un minor consumo di token in uscita. Questo approccio consente agli utenti di ampliare la capacità operativa entro i propri limiti di utilizzo e alle imprese di contenere il costo per singola attività, con disponibilità estesa a ChatGPT Work, Codex e API, e con l'introduzione per la prima volta di Ultrafast per gli abbonati Pro 200 su ChatGPT Work con Sol. GPT-6.2 Astra si propone come la soluzione più evoluta dell'azienda per progetti articolati - dalla costruzione di modelli finanziari all'interpretazione di dati sperimentali e alla ricerca scientifica - segnando un progresso di 5,2 punti rispetto a GPT-6 Astra nel benchmark Agents’ Last Exam a un costo API stimato per attività inferiore a un terzo e superando di 5,5 punti Claude Fable 5.2 con appena il 5% del costo, oltre a stabilire nuovi primati in Terminal-Bench Science 0.1 e Vals Science Index.

Accanto ad Astra, GPT-6.2 Sol è calibrato su attività multi-step ricorrenti, come convertire note di riunione in piani di progetto o individuare e correggere bug nel codice, raggiungendo quasi le prestazioni di Astra nel benchmark FrontierCode 2.0 di Cognition con uno scarto di appena 0,5 punti e un costo stimato per attività pari a circa un quinto (valutazioni condotte con entrambi i modelli al massimo livello di sforzo). L'annuncio arriva mentre OpenAI raccoglie i primi riscontri sul campo da realtà attive in ambito legale, finanziario, creativo e dello sviluppo software - tra cui Harvey, IMC, Higgsfield e Replit - a conferma di un'adozione trasversale che punta a coniugare qualità esecutiva, velocità e sostenibilità economica nei flussi operativi.