L'evoluzione della minaccia cibernetica al comparto legale segna il superamento del confine tra intrusione digitale e penetrazione fisica. Secondo il Legal Threat Landscape Report 2026 rilasciato da CrowdStrike, l'82% delle attività malevole rilevate nel settore fa capo ad avversari motivati da scopi economici, con una netta accelerazione nei tempi di esfiltrazione e una pressione estorsiva senza precedenti ai danni degli studi legali statunitensi.

Il report, elaborato dall'unità di intelligence Counter Adversary Operations monitorando oltre 290 gruppi avversari, evidenzia come gli studi legali costituiscano target primari e porte d'accesso privilegiate verso la proprietà intellettuale, le trattative societarie e i dati riservati delle aziende o degli enti governativi rappresentati.

L'elemento di maggiore rottura nell'operatività del crimine informatico risiede nelle tattiche adottate dal gruppo CHATTY SPIDER, che registra un incremento del 129% delle proprie attività malevole, posizionandosi come la minaccia principale per il settore. Gli analisti di CrowdStrike evidenziano come il gruppo sia arrivato a reclutare figure sul campo affinché si introducessero fisicamente negli studi legali spacciandosi per personale IT, al fine di abilitare connessioni di accesso remoto dall'interno dei locali fisici.

In parallelo si riducono radicalmente i tempi di reazione per i team di sicurezza: in uno dei casi documentati dal report, l'avversario ha tentato l'esfiltrazione dei dati sensibili ad appena quattro minuti dall'accesso iniziale. Con la crescente integrazione di strumenti di intelligenza artificiale per l'automazione dei processi d'attacco, la finestra d'intervento per i difensori appare destinata a un'ulteriore contrazione.

I dati dell'intelligence di CrowdStrike compongono un quadro articolato su diverse direttrici d'attacco, a partire dalla forte pressione estorsiva in aumento. Gli attori specializzati nel Big Game Hunting hanno infatti pubblicato i dati di 455 realtà del settore legale su siti di leak dedicati, facendo registrare un incremento del 39% su base annua. La riservatezza dei documenti aziendali e delle cause dei clienti viene ampiamente sfruttata dagli aggressori per massimizzare il valore del ricatto economico.

Parallelamente si assiste a una crescente compromissione delle credenziali SaaS. I gruppi appartenenti alla galassia SPIDER, tra cui SNARKY SPIDER e CORDIAL SPIDER, hanno focalizzato i propri attacchi sulla violazione delle identità aziendali e sulle applicazioni SaaS, arrivando persino a inserirsi nell'infrastruttura del medesimo studio legale a distanza di un solo mese l'uno dall'altro.

A questo scenario si affiancano le operazioni di spionaggio legate alla Cina. A fronte di una presenza raddoppiata di gruppi statali riconducibili a Pechino, si osservano tattiche mirate a software verticali per avvocati. Nello specifico, TITAN PANDA ha condotto la prima violazione documentata ai danni di un applicativo di fatturazione specifico per il settore legale, WARP PANDA ha sfruttato una vulnerabilità zero-day sulla piattaforma ESXi, mentre MURKY PANDA ha realizzato una campagna di password spraying su larga scala verso circa 500 account di un singolo studio legale statunitense da 300 indirizzi IP nell'arco di 30 giorni.