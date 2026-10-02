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Apple aggiorna Final Cut Camera alla versione 2.4 introducendo strumenti professionali avanzati e supporto a iPhone 18 Pro

Disponibile gratuitamente dal ventinove settembre duemilaventisei, l'applicazione per la produzione cinematografica su iPhone offre un accesso più rapido ai parametri di scatto, nuovi overlay di controllo per l'esposizione e funzioni evolute come i mirini video professionali, l'uscita SDI pulita e l'RGB Parade.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 06/10/2026

Digital Life

Nuova frontiera per la produzione video professionale in mobilità. Apple ha rilasciato l'importante aggiornamento alla versione 2.4 di Final Cut Camera, l'applicazione pensata per creator e filmmaker che trasforma l'iPhone in una videocamera cinematografica evoluta. Sfruttando la sinergia con la release di iOS 27 e l'hardware dei nuovi dispositivi, l'app si rinnova nell'interfaccia e introduce strumenti di controllo finora riservati alle telecamere broadcast.

La principale novità hardware riguarda il supporto esclusivo per iPhone 18 Pro e la sua avanzata fotocamera principale Fusion con apertura variabile: per la prima volta su uno smartphone è possibile regolare con precisione il diaframma, oppure scegliere tra le modalità con priorità di apertura dell'otturatore e del diaframma. Inoltre, l'aggiornamento permette di applicare gli effetti della modalità Cinema anche ai video standard registrati in formati professionali come ProRes e Apple Log, offrendo la libertà di modificare i punti di messa a fuoco e la profondità di campo direttamente in fase di montaggio con Final Cut Pro.

L'interfaccia è stata completamente ridisegnata per garantire un accesso immediato a parametri chiave come angolo dell'otturatore, ISO e bilanciamento del bianco. Tra le funzioni integrate figurano overlay personalizzabili per l'esposizione (falso colore, indicatori di clipping, istogramma e RGB Parade per il bilanciamento dei colori), un sistema di focus peaking ottimizzato e una nuova spia luminosa di registrazione.

Sul fronte della connettività e della produzione avanzata, grazie a iOS 27 Final Cut Camera introduce il supporto per mirini video professionali, uscita SDI pulita - utilizzabile tramite convertitori dedicati per lo streaming di qualità - e la gestione dell'offset del genlock, fondamentale per sincronizzare i flussi video dell'iPhone con altre telecamere professionali ed eliminare latenze o distorsioni.



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