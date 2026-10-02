Apple aggiorna Final Cut Camera alla versione 2.4 introducendo strumenti professionali avanzati e supporto a iPhone 18 Pro

Nuova frontiera per la produzione video professionale in mobilità. Apple ha rilasciato l'importante aggiornamento alla versione 2.4 di Final Cut Camera, l'applicazione pensata per creator e filmmaker che trasforma l'iPhone in una videocamera cinematografica evoluta. Sfruttando la sinergia con la release di iOS 27 e l'hardware dei nuovi dispositivi, l'app si rinnova nell'interfaccia e introduce strumenti di controllo finora riservati alle telecamere broadcast.

La principale novità hardware riguarda il supporto esclusivo per iPhone 18 Pro e la sua avanzata fotocamera principale Fusion con apertura variabile: per la prima volta su uno smartphone è possibile regolare con precisione il diaframma, oppure scegliere tra le modalità con priorità di apertura dell'otturatore e del diaframma. Inoltre, l'aggiornamento permette di applicare gli effetti della modalità Cinema anche ai video standard registrati in formati professionali come ProRes e Apple Log, offrendo la libertà di modificare i punti di messa a fuoco e la profondità di campo direttamente in fase di montaggio con Final Cut Pro.

L'interfaccia è stata completamente ridisegnata per garantire un accesso immediato a parametri chiave come angolo dell'otturatore, ISO e bilanciamento del bianco. Tra le funzioni integrate figurano overlay personalizzabili per l'esposizione (falso colore, indicatori di clipping, istogramma e RGB Parade per il bilanciamento dei colori), un sistema di focus peaking ottimizzato e una nuova spia luminosa di registrazione.

Sul fronte della connettività e della produzione avanzata, grazie a iOS 27 Final Cut Camera introduce il supporto per mirini video professionali, uscita SDI pulita - utilizzabile tramite convertitori dedicati per lo streaming di qualità - e la gestione dell'offset del genlock, fondamentale per sincronizzare i flussi video dell'iPhone con altre telecamere professionali ed eliminare latenze o distorsioni.