L'abuso mediato dalla tecnologia e dagli strumenti digitali è una realtà diffusa che colpisce una fetta consistente della popolazione, ma la maggior parte delle persone continua a non riconoscerlo come tale. È il quadro allarmante tracciato dal nuovo report globale pubblicato da Kaspersky, dal quale emerge come in Italia il 32,8% degli intervistati abbia subito almeno una forma di abuso digitale negli ultimi 12 mesi, a fronte di appena un 26% di persone che comprende correttamente il significato del termine.

La definizione di "abuso facilitato dalla tecnologia" si riferisce a un ampio spettro di comportamenti lesivi messi in atto o amplificati attraverso smartphone, social network e piattaforme online: dalle molestie all'esclusione deliberata, fino al cyberstalking, al furto d'identità e al monitoraggio non autorizzato. Poiché questi comportamenti spesso non lasciano traccia fisica e sono mimetizzati nella quotidianità, molte vittime finiscono per normalizzarli. Come sottolineato dalla professoressa Leonie Maria Tanczer, direttrice del Gender and Tech Research Lab del Dipartimento di Computer Science dell'University College London (UCL), l'assenza di un quadro di riferimento comune fa sì che molte esperienze restino non segnalate e prive del necessario supporto.

I dati evidenziano che la violenza tecnologica non si limita a episodi isolati: le persone colpite in Italia hanno subito in media 2,4 diverse tipologie di comportamento offensivo. Il blocco e l'esclusione mirati arrecano il danno più frequente (11%), seguiti da messaggi offensivi (9%), cyberstalking (5%) e doxxing (5%), ovvero la pubblicazione non autorizzata di dati personali.

Gli analisti di Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI) denunciano la crescita di un vero e proprio ecosistema commerciale nei forum del dark web, dove i servizi di doxxing vengono offerti a cifre comprese tra 50 e 4.000 dollari. Sul fronte del monitoraggio occulto, lo stalkerware – software spia in grado di tracciare geolocalizzazione, chiamate, messaggi e ricerche sul web rimanendo nascosto in background – ha registrato oltre 34.000 utenti colpiti nel biennio 2024-2025, portando il totale quinquennale a 127.000 vittime globali con 33 nuove famiglie di software malevolo identificate. Come precisato da Tatyana Shishkova, Lead Security Researcher di Kaspersky GReAT, l'accessibilità di questi strumenti spia rende indispensabile diffondere una maggiore consapevolezza per aiutare i cittadini a identificare e neutralizzare tempestivamente la sorveglianza non autorizzata.