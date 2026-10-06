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FRITZ!Box 5630 Edition International: il nuovo router in fibra ottica di FRITZ! arriva sul mercato italiano

Disponibile da oggi al prezzo consigliato di 289 euro, il dispositivo unisce la connettività diretta AON e GPON a una porta WAN da 2,5 gigabit al secondo, Wi-Fi Mesh e funzioni avanzate per la smart home e la continuità di rete.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 15/10/2026

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Espandere le opportunità di connessione ad altissima velocità nelle case e nei piccoli uffici italiani. Con questo obiettivo FRITZ! annuncia l'effettiva disponibilità sul mercato italiano del nuovo FRITZ!Box 5630 Edition International, un router entry-level progettato per il collegamento diretto alla fibra ottica che punta a coniugare prestazioni elevate, semplicità di configurazione e versatilità.

Il nuovo dispositivo consente di connettersi direttamente alle linee in fibra tramite tecnologie AON e GPON senza la necessità di installare un modulo SFP aggiuntivo. La dotazione tecnica comprende una porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s – configurabile all'occorrenza come ulteriore porta LAN o utilizzabile per collegare un modem preesistente o un terminale ONT esterno – affiancata da tre porte LAN Gigabit.

Tra le innovazioni di spicco figurano la funzione FRITZ! Failsafe (disponibile a partire da FRITZ!OS 8.20), che garantisce la continuità della navigazione attivando automaticamente una connessione di backup tramite un secondo router FRITZ!Box o una chiavetta USB in caso di guasti alla linea principale. La copertura e la stabilità della rete domestica sono inoltre assicurate dalla tecnologia Wi-Fi Mesh, che coordina in modo intelligente ripetitori e dispositivi di rete.

Completano il profilo del router un centralino telefonico integrato per telefoni analogici e fino a 6 cordless DECT, un server multimediale per la condivisione di file e un sistema centralizzato per la gestione dei dispositivi Smart Home, compatibile sia con gli accessori a marchio FRITZ! sia con soluzioni di terze parti. Il FRITZ!Box 5630 Edition International è acquistabile nei negozi specializzati e sul sito ufficiale al prezzo suggerito al pubblico di 289 euro IVA inclusa.



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