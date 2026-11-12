LG Electronics amplia la propria offerta dedicata al mondo dell'istruzione e del lavoro collaborativo con il lancio della nuova lavagna interattiva LG CreateBoard TR3ER. Progettata per scuole, università e sale riunioni moderne, la soluzione è disponibile nei formati da 65, 75 e 86 pollici con risoluzione UHD 4K (3.840 × 2.160 pixel) e integra una tecnologia multi-touch fino a 50 punti simultanei, permettendo a più utenti di scrivere, disegnare e interagire contemporaneamente sui contenuti in modo naturale e immediato.

L'esperienza d'uso è potenziata dall'integrazione di Android 16 con certificazione Google EDLA, che garantisce l'accesso nativo ai servizi Google e al Google Play Store per scaricare applicazioni di produttività e didattica, affiancato da funzioni di protezione dei dati quali Screen Lock, USB Lock ed eliminazione automatica dei file. Attraverso la suite LG CreateBoard Lab, docenti e team aziendali dispongono di strumenti avanzati di annotazione, ricerca online diretta e salvataggio su cloud tramite Google Drive, OneDrive o QR Code, rendendo fluido il passaggio dalla creazione alla distribuzione dei materiali.

Sul fronte della condivisione, la funzione wireless LG CreateBoard Share consente di proiettare fino a quattro schermi contemporaneamente da PC, tablet e smartphone, proteggendo le sessioni grazie alla modalità Secure Mode per l'autorizzazione preventiva degli accessi. A completare l'ecosistema interviene la piattaforma LG ConnectedCare, che permette agli amministratori IT di monitorare, gestire da remoto i dispositivi e inviare comunicazioni centralizzate o messaggi di emergenza su tutta la rete installata.