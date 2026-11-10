La divisione display presenta la propria selezione di monitor per la stagione natalizia, spaziando dai modelli ultrawide QD-OLED della linea Evnia fino ai pannelli accessibili per lo studio e il lavoro quotidiano a casa.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 23/11/2026
In vista delle festività natalizie, Philips Monitors rinnova il proprio catalogo proponendo una selezione diversificata di schermi pensata per soddisfare le esigenze di videogiocatori, studenti, creativi e professionisti. L'offerta spazia dalle postazioni ad altissime prestazioni visive fino alle soluzioni salvaspazio ad altezza contenuta, combinando tecnologie avanzate come i pannelli QD-OLED con l'illuminazione ambientale dinamica.
Per l'universo videoludico, la linea Philips Evnia si posiziona al vertice dell'offerta con due modelli di riferimento. Il Philips Evnia 49M2C8900 propone uno schermo curvo SuperWide da 49 pollici in formato 32:9 con risoluzione Dual QHD, affiancato da un pannello QD-OLED e dal sistema di illuminazione Ambiglow guidato dall'intelligenza artificiale. Per gli amanti dei titoli d'azione competitivi, il Philips Evnia 27M2N6501L offre uno schermo QHD da 26,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, tecnologia QD-OLED e piena compatibilità con NVIDIA G-SYNC.
Il segmento destinato al lavoro da remoto ed al foto editing vede protagonista il Philips 27E1N1800AE, display da 27 pollici 4K UHD dotato di pannello IPS e supporto regolabile in altezza. Per lo studio avanzato ed i compiti d'ufficio quotidiani, il Philips 27E2N1500L introduce uno schermo QHD da 27 pollici con modalità di lettura EasyRead ideata per ridurre l'affaticamento visivo.
A completare la gamma per chi dispone di postazioni dalle dimensioni contenute si collocano il Philips 24E1N1100A, modello Full HD da 23,8 pollici con altoparlanti stereo integrati per le lezioni online, ed il Philips 24E2N1100LB, soluzione essenziale Full HD con pannello VA e frequenza di aggiornamento a 100 Hz.
Listino prezzi consigliati al pubblico
Philips Evnia 49M2C8900 (49" QD-OLED Dual QHD 32:9): 829,00 euro
Philips Evnia 27M2N6501L (26.5" QD-OLED QHD 240Hz): 369,00 euro
Philips 27E1N1800AE (27" IPS 4K UHD): 169,00 euro
Philips 27E2N1500L (27" IPS QHD): 119,00 euro
Philips 24E1N1100A (23.8" IPS Full HD con audio): 74,99 euro
Philips 24E2N1100LB (23.8" VA Full HD 100Hz): 69,99 euro