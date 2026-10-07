Call of Duty: Modern Warfare 4 in early access con DLSS 4.5 e nuovi driver GeForce Game Ready

L'autunno videoludico entra nel vivo con una serie di importanti rilasci e aggiornamenti tecnologici firmati NVIDIA. A partire dal 16 ottobre 2026, i giocatori che hanno effettuato il preordine potranno accedere all'early access della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 23 ottobre. L'ambientazione sposta il baratro del conflitto nella penisola coreana, dove le forze della Corea del Nord sferrano un'invasione su scala globale, affrontata da una squadra di soldati sudcoreani e dal Capitano Price.

Il titolo sfrutterà appieno la suite di tecnologie DLSS 4.5. Sulle schede video GeForce RTX Serie 50, i giocatori potranno attivare la funzione Dynamic Multi Frame Generation con un moltiplicatore fino a 6X, garantendo un equilibrio ideale tra fluidità e qualità visiva anche con i riflessi in ray tracing attivi. Su tutte le GPU della famiglia RTX, inoltre, l'uso di NVIDIA Reflex ridurrà drasticamente la latenza di sistema.

Parallelamente al debutto di Call of Duty, NVIDIA ha reso disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready, studiati per garantire prestazioni ottimali su una vasta gamma di novità autunnali. Tra questi spicca l'immediata disponibilità di Gears of War: E-Day – prequel che riporta i giocatori quattordici anni prima degli eventi originali al fianco di Marcus Fenix e Dom Santiago – equipaggiato con supporto completo a DLSS 4.5, RTX Mega Geometry e ray tracing hardware, capace di incrementare le performance in 4K fino a 7,5 volte rispetto al rendering nativo.

Il panorama delle uscite di ottobre si arricchisce inoltre di appuntamenti molto attesi: l'espansione Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen in arrivo il 9 ottobre, l'esordio di Clive Barker’s Hellraiser: Revival l'8 ottobre con il ritorno di Doug Bradley nei panni di Pinhead, e l'Aggiornamento 7 di Microsoft Flight Simulator 2024, atteso per il 13 ottobre. Spazio anche per i motori ruggenti di STAR WARS: Galactic Racer, già disponibile con integrazione nativa per il DLSS 4.5 e illuminazione Lumen accelerata.