Svolta IA per Microsoft che lancia Surface Laptop Ultra potenziato da Nvidia per sfidare Apple

Una risposta diretta alla concorrenza nel segmento dei computer portatili professionali ad alte prestazioni. Durante un evento speciale a San Francisco, Microsoft ha svelato il nuovo Surface Laptop Ultra, un dispositivo di fascia alta equipaggiato con tecnologia Nvidia che si candida a competere apertamente con i MacBook Pro di Apple nei campi dell'intelligenza artificiale, del video editing e del gaming.

Proposto a un prezzo di partenza di 2.599 dollari, il Surface Laptop Ultra si posiziona come il computer Surface più potente mai realizzato dall'azienda. Al centro delle prestazioni vi è il processore Nvidia RTX Spark basato su architettura Arm, abbinato a una memoria unificata che arriva fino a 128 GB. Questa configurazione consente di eseguire in locale modelli di intelligenza artificiale complessi e carichi di lavoro intensivi, offrendo – secondo i dati diffusi da Microsoft – performance di generazione d'immagini fino a 4,3 volte superiori e prestazioni video fino a 6,2 volte più rapide rispetto ai portatili equipaggiati con i chip M5 Pro di Apple.

Durante la presentazione, le capacità della macchina sono state dimostrate in uno scenario multitasking estremo, eseguendo simultaneamente il videogioco Gears of War: E-Day, la piattaforma di sviluppo GitHub Copilot e il software di montaggio video DaVinci Resolve.

Il lancio si inserisce in una più ampia strategia volta a promuovere l'elaborazione locale dei dati e la gestione ibrida dell'intelligenza artificiale, rispondendo alla crescente esigenza di utenti e aziende di bilanciare l'efficienza dei modelli residenti sul dispositivo con la potenza dei servizi cloud.