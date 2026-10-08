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Svolta IA per Microsoft che lancia Surface Laptop Ultra potenziato da Nvidia per sfidare Apple

Con un processore basato su architettura Arm e grafica avanzata, il dispositivo di punta della casa di Redmond punta a ridefinire gli standard di potenza per i carichi di lavoro in locale, l'editing video e il gaming di fascia alta.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 08/10/2026

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Una risposta diretta alla concorrenza nel segmento dei computer portatili professionali ad alte prestazioni. Durante un evento speciale a San Francisco, Microsoft ha svelato il nuovo Surface Laptop Ultra, un dispositivo di fascia alta equipaggiato con tecnologia Nvidia che si candida a competere apertamente con i MacBook Pro di Apple nei campi dell'intelligenza artificiale, del video editing e del gaming.

Proposto a un prezzo di partenza di 2.599 dollari, il Surface Laptop Ultra si posiziona come il computer Surface più potente mai realizzato dall'azienda. Al centro delle prestazioni vi è il processore Nvidia RTX Spark basato su architettura Arm, abbinato a una memoria unificata che arriva fino a 128 GB. Questa configurazione consente di eseguire in locale modelli di intelligenza artificiale complessi e carichi di lavoro intensivi, offrendo – secondo i dati diffusi da Microsoft – performance di generazione d'immagini fino a 4,3 volte superiori e prestazioni video fino a 6,2 volte più rapide rispetto ai portatili equipaggiati con i chip M5 Pro di Apple.

Durante la presentazione, le capacità della macchina sono state dimostrate in uno scenario multitasking estremo, eseguendo simultaneamente il videogioco Gears of War: E-Day, la piattaforma di sviluppo GitHub Copilot e il software di montaggio video DaVinci Resolve.

Il lancio si inserisce in una più ampia strategia volta a promuovere l'elaborazione locale dei dati e la gestione ibrida dell'intelligenza artificiale, rispondendo alla crescente esigenza di utenti e aziende di bilanciare l'efficienza dei modelli residenti sul dispositivo con la potenza dei servizi cloud.



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