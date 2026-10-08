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Smart home: accordo tra Apple e LG per la produzione di serrature intelligenti, termostati e un hub con schermo da 6 pollici

Secondo le ultime indiscrezioni, i due colossi tecnologici starebbero collaborando allo sviluppo di una nuova gamma di dispositivi domestici a marchio LG, pronti a debuttare sul mercato a fianco del tanto atteso centro di controllo Apple.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/10/2026

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L'ecosistema della casa intelligente si prepara a un riposizionamento strategico di rilievo. Stando a quanto riportato da Bloomberg, Apple avrebbe avviato una partnership industriale con LG per la realizzazione di una nuova linea di dispositivi per la smart home, puntando a insidiare direttamente la leadership di competitor storici come Amazon nel settore della sicurezza e dell'automazione domestica.

Al centro dell'alleanza ci sarebbe lo sviluppo di una gamma di prodotti a marchio LG che comprende smart lock, termostati, videocitofoni e una serie completa di telecamere di sicurezza per interni ed esterni, oltre a modelli dotati di proiettore (floodlight). I nuovi dispositivi sono progettati per integrarsi nativamente con il futuro hub domestico di Apple – un dispositivo dotato di display quadrato da sei pollici, posizionabile su piano o a parete, il cui lancio ufficiale è previsto per il prossimo 13 ottobre.

La mossa segna un'ulteriore accelerazione della strategia di Cupertino nel settore dell'hardware per la casa connessa, unendo le competenze produttive e ingegneristiche di LG con l'infrastruttura software e l'esperienza utente dell'ecosistema Apple, in una sfida aperta ai principali attori del mercato globale.



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