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Arriva il corner Crunchyroll nel menu principale di PlayStation 5 per un accesso diretto alle anime

Durante il Crunchyroll Anime Future Forum, il CEO di Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino ha annunciato il lancio di un hub interamente dedicato agli anime nella schermata principale della console, previsto per la primavera del 2027.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 12/10/2026

Gaming

Unire in modo organico l'universo videoludico e quello dell'animazione giapponese, sfruttando le forti sinergie tra due community fortemente sovrapposte. È questo l'obiettivo della nuova mossa strategica annunciata da Sony Interactive Entertainment, che a partire dalla primavera del 2027 introdurrà un hub dedicato a Crunchyroll direttamente all'interno della schermata principale di PlayStation 5.

L'iniziativa, svelata dal presidente e CEO di SIE Hideaki Nishino in occasione dell'inaugurale Crunchyroll Anime Future Forum, permetterà agli utenti di accedere in modo rapido e centralizzato non solo ai contenuti in streaming della nota piattaforma – acquisita da Sony nel 2021 per oltre un miliardo di dollari – ma anche a una sezione mirata per la scoperta di videogiochi a tematica anime.

La novità riflette la crescente centralità dell'intrattenimento multimediale e delle produzioni correlate nelle strategie di crescita del gruppo giapponese, che punta a consolidare il legame tra i milioni di possessori di PS5 e l'offerta d'intrattenimento globale firmata Crunchyroll.



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