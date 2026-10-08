▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Google e Unity lanciano Playground, una piattaforma di AI per creare videogiochi direttamente da un prompt testuale

La grande azienda tecnologica unisce le forze con lo sviluppatore di strumenti di gioco per democratizzare la creazione interattiva, sfruttando i modelli di intelligenza artificiale avanzati senza richiedere alcuna competenza di programmazione.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/10/2026

Digital Life

Trasformare un'idea in un videogioco interattivo descrivendola semplicemente a parole. È l'obiettivo di Playground, la nuova piattaforma sperimentale presentata congiuntamente da Google e da Unity, concepita per abbattere le barriere tecniche nello sviluppo videoludico e aprire la creazione a milioni di nuovi utenti.

Sfruttando i progressi dei modelli di intelligenza artificiale di Google – in particolare i cosiddetti world models capaci di comprendere la fisica e le dinamiche tridimensionali – il sistema permette di generare, modificare e testare giochi direttamente nel browser, scegliendo generi, impostazioni grafiche in 2D o 3D e regole di gioco attraverso un'interfaccia conversazionale.

L'alleanza strategica prevede inoltre l'integrazione di Unity Spark nel corso dell'anno, uno strumento software avanzato pensato per offrire ai creatori meccaniche di livello professionale e flussi di lavoro strutturati. Rispondendo alle preoccupazioni sollevate nel settore sul rispetto del copyright e sulla qualità dei contenuti generati automaticamente, i vertici di Unity hanno sottolineato che la tecnologia punta a valorizzare il lavoro degli artisti umani – i cui asset popoleranno le librerie della piattaforma – offrendo uno strumento di espressione creativa e non un sistema per rimpiazzare il talento e la progettazione software tradizionale.

I giochi creati su Playground possono essere testati all'istante, condivisi tramite link con gli amici o pubblicati nella galleria pubblica della community, segnando una nuova tappa nell'evoluzione del rapporto tra intelligenza artificiale e industria dell'intrattenimento interattivo.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
L'Italia accelera sul second hand: il...
Digital Life
Arriva in Italia la verifica via SIM di Softlab...
Digital Life
Apple aggiorna Final Cut Camera alla versione...
Digital Life
Trump istituisce la "Super Intelligence Force"...
Digital Life
"Io sono Giorgia": la presidente del Consiglio...
Digital Life
Potenziata la creatività e la produttività su...

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.