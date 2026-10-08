Google e Unity lanciano Playground, una piattaforma di AI per creare videogiochi direttamente da un prompt testuale

Trasformare un'idea in un videogioco interattivo descrivendola semplicemente a parole. È l'obiettivo di Playground, la nuova piattaforma sperimentale presentata congiuntamente da Google e da Unity, concepita per abbattere le barriere tecniche nello sviluppo videoludico e aprire la creazione a milioni di nuovi utenti.

Sfruttando i progressi dei modelli di intelligenza artificiale di Google – in particolare i cosiddetti world models capaci di comprendere la fisica e le dinamiche tridimensionali – il sistema permette di generare, modificare e testare giochi direttamente nel browser, scegliendo generi, impostazioni grafiche in 2D o 3D e regole di gioco attraverso un'interfaccia conversazionale.

L'alleanza strategica prevede inoltre l'integrazione di Unity Spark nel corso dell'anno, uno strumento software avanzato pensato per offrire ai creatori meccaniche di livello professionale e flussi di lavoro strutturati. Rispondendo alle preoccupazioni sollevate nel settore sul rispetto del copyright e sulla qualità dei contenuti generati automaticamente, i vertici di Unity hanno sottolineato che la tecnologia punta a valorizzare il lavoro degli artisti umani – i cui asset popoleranno le librerie della piattaforma – offrendo uno strumento di espressione creativa e non un sistema per rimpiazzare il talento e la progettazione software tradizionale.

I giochi creati su Playground possono essere testati all'istante, condivisi tramite link con gli amici o pubblicati nella galleria pubblica della community, segnando una nuova tappa nell'evoluzione del rapporto tra intelligenza artificiale e industria dell'intrattenimento interattivo.