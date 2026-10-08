Il CEO Asha Sharma conferma la ripresa e il ritorno alla crescita per Xbox

Dopo un periodo particolarmente complesso segnato da tagli e riorganizzazioni, la divisione Xbox ha imboccato la strada della ripresa. È quanto emerso dalle parole del CEO Asha Sharma, che nel corso di un town hall interno con lo staff ha annunciato che, superato il momento più basso, l'azienda ha "iniziato a tornare a crescere", registrando tassi di espansione nel segmento first-party superiori di due o tre volte rispetto ai mesi precedenti e stabilizzando il coinvolgimento degli utenti.

Durante l'incontro, Sharma ha attribuito il merito ai recenti e forti lanci sul mercato – tra cui titoli di peso come Gears of War: E-Day – e alle decisioni strategiche adottate per reinvestire nel business, pur a fronte di una ristrutturazione che ha comportato una riduzione del 20% della forza lavoro e una radicale riorganizzazione degli studi interni, con l'integrazione di marchi storici e la cessione o chiusura di alcune strutture.

Sul fronte hardware, il CEO è tornato a parlare del progetto di prossima generazione noto come Project Helix, confermando che non si tratterà di una singola console tradizionale, bensì di una famiglia di dispositivi pensati per adattarsi alle diverse abitudini dei giocatori, affiancando a una solida postazione fissa soluzioni portatili e partnership tecnologiche mirate. Al contempo, Xbox continuerà a sostenere la generazione attuale puntando sul cloud gaming, sul programma disc-to-digital e sull'iniziativa Play Anywhere.

Ribadendo con fermezza che "Xbox non è in vendita", Sharma ha infine confermato l'obiettivo di evolvere il servizio Game Pass verso un sistema più flessibile, confermando la volontà di guidare il marchio verso una stabilità e una competitività a lungo termine.