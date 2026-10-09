Nuova divisione XP per Xbox finalizzata a espandere i franchise oltre il gaming grazie a nuove nomine

Portare i grandi franchise videoludici ben oltre i confini dello schermo. È l'obiettivo strategico con cui Xbox ha annunciato la nascita di XP, una nuova divisione interamente dedicata all'intrattenimento e allo sviluppo transmediale dei marchi di proprietà del gruppo.

La struttura unisce le competenze specialistiche precedentemente distribuite nelle diverse attività di intrattenimento della società, formalizzando quattro aree di investimento strategico: Xbox Pictures per il cinema e la televisione, Xbox Products per i prodotti di consumo, Xbox Partnerships per le collaborazioni commerciali ed eventi speciali, e Xbox Places per le esperienze dal vivo e i parchi a tema.

In concomitanza con il lancio, l'azienda ha ufficializzato due nomine di primo piano ai vertici. Kayleen Walters, attuale presidente di Mojang ed esecutiva con un passato in Lucasfilm, assume il ruolo di Presidente di XP. Al suo posto, come nuova CEO di Mojang e Minecraft – il videogioco più venduto della storia –, entra Maria Angelidou-Smith, precedentemente Chief Product Officer di Reddit.

La nuova divisione raccoglie i frutti di una strategia di espansione mediatica già avviata con successo: dai record d'incassi cinematografici del primo adattamento di Minecraft (con il sequel Minecraft Squared già in produzione) al successo globale della serie TV Fallout su Prime Video, fino ai progetti futuri che includono un film di Call of Duty firmato da Peter Berg e Taylor Sheridan, la serie animata di Diablo con Netflix e l'attesissimo parco a tema Minecraft, la cui apertura è programmata per il 2027.