Amazon: arrivano i nuovi tablet Alexa com intelligenza artificiale e supporto a Google Play Store

Un salto generazionale che ridefinisce gli standard dei dispositivi mobili per la produttività, l'intrattenimento e la lettura digitale. Amazon ha annunciato il lancio della sua nuovissima gamma di Amazon Alexa Tablets, una linea di tablet che unisce specifiche hardware di prim'ordine, l'intelligenza artificiale personalizzata di Alexa+ e, per la prima volta, l'accesso nativo a milioni di applicazioni tramite il Google Play Store.

La nuova famiglia si compone di tre modelli principali, tutti caratterizzati da un design in alluminio unibody e processori a otto core:

Amazon Alexa Tablet 12 Pro: il modello di punta, pensato per coniugare intrattenimento e lavoro intenso. Spesso appena 6,5 millimetri, è dotato di un display da 12 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, rapporto di forma 3:2 ed è disponibile anche in una versione con l'innovativo schermo Nanomatte antiriflesso , progettato in collaborazione con Corning per ridurre i riflessi preservando contrasto e fedeltà cromatica. Supporta accessori professionali come la Pro Pen (con 4.096 livelli di pressione) e la tastiera magnetica.

Amazon Alexa Tablet 11: pensato per la riproduzione multimediale, offre un display da 11 pollici con risoluzione 2.5K e frequenza a 90Hz, audio Dolby Atmos e un'autonomia che arriva fino a 15 ore di riproduzione video.

Amazon Alexa Tablet 8: il più leggero e portatile della gamma (329 grammi), con uno schermo da 8,7 pollici, ideale per la lettura e la navigazione in mobilità.

Cuore pulsante della nuova offerta è l'integrazione profonda di Alexa+, dotata di capacità avanzate come l'analisi in tempo reale dei contenuti sullo schermo (On-Screen Intelligence) e sessioni vocali continue e naturali. Grande attenzione è stata riservata anche al mondo della lettura: aprendo l'applicazione Kindle, il tablet si trasforma in un vero e proprio santuario della lettura privo di distrazioni, capace di garantire fino a 20 ore di autonomia con una singola ricarica.

La nuova gamma, affiancata anche da versioni dedicate ai più piccoli (Amazon Kids Tablets), sarà disponibile negli Stati Uniti, in Canada e in Messico a partire dal 14 ottobre 2026, con prezzi di partenza compresi tra i 229,99 dollari del modello da 8 pollici e i 499,99 dollari della versione 12 Pro, per poi arrivare sul mercato europeo – inclusi Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna – il prossimo 19 ottobre.