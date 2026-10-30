Nikon ha presentato ufficialmente il nuovo NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S, teleobiettivo zoom ad alte prestazioni sviluppato per i fotografi professionisti impegnati nel settore dello sport, del fotogiornalismo e dell'azione. L'ottica rappresenta il primo modello zoom di questo tipo ad integrare un moltiplicatore di focale 1.4x, permettendo di passare con un semplice gesto dall'escursione nativa 120-300mm a un'estensione pari a 168-420mm (con possibilità di spingersi a 630mm sfruttando il ritaglio in modalità crop DX), mantenendo inalterata la nitidezza e la resa del contrasto tipiche degli obiettivi a focale fissa.

Appartenente all'ecosistema di fascia alta S-Line, la struttura ottica integra lenti in vetro Super ED e SR, affiancate dai trattamenti antiriflesso Meso Amorphous e ARNEO per eliminare ghosting e bagliori anche in condizioni di forte illuminazione artificiale o luce solare diretta. L'apertura diaframma costante a f/2.8 lavora in sinergia con un sistema di stabilizzazione ottica VR accreditato fino a 6,5 stop di riduzione delle vibrazioni. Il comparto di messa a fuoco adotta i motori voice coil Silky Swift e un'architettura multi-focus assistita da un nuovo algoritmo di controllo, in grado di tracciare con precisione i soggetti anche durante le raffiche di scatto continuo ad altissima frequenza.

Rispetto alla precedente versione per baionetta F-Mount, il nuovo NIKKOR Z registra una riduzione di peso pari a circa 515 grammi, fermando la bilancia a 2.735 grammi complessivi con moltiplicatore integrato e rientrando nelle specifiche per il trasporto nei bagagli a mano standard. L'ergonomia è ottimizzata per il lavoro sul campo grazie alla presenza di un meccanismo di zoom interno che mantiene invariato il baricentro dell'obiettivo, alla flessibilità delle ghiere e dei pulsanti personalizzabili (L-Fn e anello Fn), alla piedino di supporto con attacco rapido Arca-Swiss e al supporto per filtri sia di tipo a vite anteriore sia a inserimento posteriore. Come evidenziato da Dirk Jasper, Product Manager di Nikon Europe, l'obiettivo riassume i feedback dei fotoreporter sportivi integrando una completa tenuta climatica contro polvere, sporco e umidità, completata da un rivestimento al fluoro sull'elemento frontale e dal nuovo paraluce a baionetta HB-120.