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Su App Store al via la "Settimana dei Giochi Indie" con Sifu, Vampire Crawlers e No Man's Sky

Apple dedica una rassegna speciale alla creatività degli sviluppatori indipendenti. Sette acclamati titoli internazionali debuttano su iPhone e iPad con controlli ottimizzati e nuove uscite giornaliere curate dalla redazione.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 13/10/2026

Gaming

Apple accende i rifrettori sulla creatività e l'innovazione del mondo dei videogiochi con l'avvio ufficiale della "Settimana dei giochi indie" su App Store. La rassegna globale celebra il talento degli studi di sviluppo indipendenti, portando su iPhone e iPad sette titoli acclamati dalla critica, disponibili per il download o il preordine con raccolte dedicate e contenuti in evidenza curati dalla redazione per tutta la settimana.

Come dichiarato da Carson Oliver, Head of App Store Worldwide di Apple, l'iniziativa mira a rendere omaggio ai team che spingono oltre i confini del gaming, offrendo una vetrina internazionale a progetti capaci di distinguersi per comparto visivo, design e profondità narrativa.

Tra le novità principali e i debutti più attesi figurano:

  • Sifu (Sloclap / Kepler Interactive): il celebre picchiaduro d'arti marziali in terza persona arriva su iOS e iPadOS interamente adattato con controlli touch dedicati, sistema di inquadrature riprogettato e pieno supporto ai controller esterni.

  • Vampire Crawlers (poncle / Nosebleed Interactive): spin-off a base di carte e strategia ambientato nell'universo del fenomeno Vampire Survivors, incentrato sulla costruzione tattica del mazzo per esplorare dungeon e sconfiggere creature gotiche.

  • No Man’s Sky (Hello Games): l'imponente odissea spaziale procedurale farà il suo esordio ufficiale il 28 ottobre, includendo tutti i principali aggiornamenti rilasciati in dieci anni di sviluppo, compresa l'espansione Cosmos.

  • Nuove avventure e strategici: il catalogo della settimana comprende anche l'esplorazione urbana di Piccolo Gatto, Grande Città, il gioco di carte strategico 9 Kings, la difesa sotterranea di Dome Keeper e il gestionale medievale Yes, Your Grace 2: Snowfall.

I titoli sono già disponibili per il download o il preordine diretto su App Store.



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