Debutta Maia 300, la nuova soluzione hardware di Microsoft pensata per l'intelligenza artificiale

Un nuovo passo avanti nell'evoluzione delle infrastrutture proprietarie per l'intelligenza artificiale. Microsoft ha annunciato il lancio di Maia 300, il chip di nuova generazione sviluppato su misura per i carichi di lavoro di inferenza AI, contestualmente all'espansione della rete infrastrutturale di Azure con implementazioni su scala multi-gigawatt previste a partire dal 2027.

Il nuovo acceleratore – sviluppato a meno di un anno dal precedente Maia 200 – diventerà l'architettura portante per l'erogazione dei prodotti e dei servizi AI della multinazionale. La progettazione di Maia 300 nasce dall'analisi dei carichi operativi reali su larga scala e risponde alle esigenze dei nuovi modelli d'uso avanzati, tra cui il ragionamento su contesti estesi, le interazioni conversazionali a bassissima latenza e le attività agentiche multi-step.

La co-progettazione integrata tra hardware e software consente a Maia 300 di registrare significativi incrementi prestazionali ed d'efficienza energetica, generando il 40% di token in più per megawatt rispetto ai principali sistemi basati su GPU e garantendo, in una configurazione completa da 96 acceleratori, fino a 7 volte più token a livello di rack rispetto a Maia 200.

La famiglia di acceleratori Maia andrà a supportare l'intero ecosistema di soluzioni di casa Microsoft. Se Maia 200 – attualmente in fase di rollout negli Stati Uniti, in Europa e in Australia – eroga già fino a 1,7 volte più token per watt per Microsoft Teams, Copilot e le suite Cowork, la combinazione dei due chip alimenterà in modo efficiente le funzionalità di coding su GitHub, la piattaforma Microsoft Foundry, l'infrastruttura per i team di ricerca AI e l'assistente medico Dragon Copilot nel settore sanitario.