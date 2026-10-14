scrivi qui il titolo...

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Il nuovo altoparlante intelligente di Cupertino integra il chip Apple S10 e permette la creazione di un sistema surround a quattro speaker in accoppiamento con Apple TV 4K. Preordini al via con disponibilità dal 30 ottobre in cinque varianti cromatiche.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 14/10/2026

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Apple ha svelato oggi la seconda generazione di HomePod mini, rinnovando il proprio altoparlante compatto con prestazioni acustiche potenziate, nuove funzionalità per l'intrattenimento domestico e una gamma di colori aggiornata. Il nuovo HomePod mini 2 debutta nelle finiture rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte, proponendosi sia come centro di controllo per la domotica sia come elemento audio integrato nell'ecosistema di dispositivi della mela morsicata.

Spinto dalla potenza del processore Apple S10 e da algoritmi di audio computazionale avanzato, il dispositivo analizza la riproduzione musicale in tempo reale per ottimizzare l'estensione dinamica, il bilanciamento e l'intensità acustica a 360 gradi. Tra le novità hardware e software di maggior rilievo figura la possibilità di abbinare quattro unita HomePod mini 2 alla nuova Apple TV 4K (quarta generazione), dando vita a una configurazione home theater con calibrazione spaziale e temporale automatica in base alla posizione degli speaker nella stanza. Il dispositivo può inoltre essere impostato come altoparlante predefinito per i sistemi Mac, migliorando la resa sonora in ambito multimediale, videoludico e durante le chiamate FaceTime.

Sotto il profilo del design e dell'interazione visiva, l'altoparlante introduce la funzione Sound Glow: la superficie superiore si trasforma in una tela visiva che si illumina e pulsa a tempo di musica reagendo alle frequenze sonore o proiettando sfumature cromatiche abbinate alle copertine dei brani in riproduzione e alle ambientazioni di rilassamento.

Oltre a svolgere il ruolo di hub domestico sicuro per la gestione a distanza tramite l'app Casa, HomePod mini 2 include la funzione "Riconoscimento suoni", in grado di rilevare gli allarmi dei sensori di fumo o monossido di carbonio e inviare notifiche tempestive su iPhone, iPad o Apple Watch.

Prezzi e disponibilità

  • Negli Stati Uniti e in oltre 23 Paesi e territori è possibile preordinare HomePod mini 2 a partire da oggi suapple.com/it/storee nell’app Apple Store nei colori rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte, con disponibilità nei negozi a partire da venerdì 30 ottobre.
  • HomePod mini 2 è disponibile al prezzo di€ 169.
  • HomePod mini 2 è compatibile con il software HomePod versione 27.2.


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