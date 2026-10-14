Apple rivoluziona la casa intelligente con HomeView, l'hub da tavolo e parete alimentato da Siri AI

Apple segna un importante punto di svolta nel settore delle tecnologie residenziali presentando Apple HomeView, un nuovo centro di controllo per l'ecosistema domestico progettato per combinare intrattenimento, comunicazione e domotica avanzata. Equipaggiato con uno schermo Liquid Retina da 7 pollici ad alta definizione e guidato dalla nuova architettura Siri AI potenziata da Apple Intelligence, il dispositivo è stato sviluppato Ponendo massima attenzione ai protocolli di privacy e sicurezza dei dati.

L'infrastruttura hardware di HomeView presenta un corpo in alluminio disponibile nelle colorazioni argento, galassia, rosa e grigio siderale, collegato tramite una cerniera regolabile in acciaio inossidabile a una base che integra un sistema acustico ad alte prestazioni (composto da driver full range, woofer dedicato e radiatori passivi force-cancelling). Oltre alla versione da tavolo, il dispositivo viene proposto in una variante da parete da 7 pollici sviluppata in collaborazione con Schneider Home. Il display adattivo con tecnologia True Tone varia la luminosità da un massimo di 500 nit a un minimo di 0,3 nit per l'uso notturno, modulando l'interfaccia in base alla distanza fisica dell'utente.

Sotto il profilo software, HomeView riconosce in modo automatizzato fino a sei profili familiari tramite il riconoscimento facciale, fornendo a ciascun utente un'esperienza personalizzata su Messaggi, Calendario, Promemoria e Dov'è, pur mantenendo condivisi gli album fotografici e le librerie musicali. L'integrazione di Siri AI sfrutta la capacità di elaborare il linguaggio naturale e il contesto personale proveniente dai dispositivi connessi come l'iPhone, estendendo le funzionalità di ricerca su Apple Music, la gestione di chiamate FaceTime con inquadratura automatica e la consultazione di ricette passo-passo.

In veste di dashboard centrale per la smart home, il dispositivo consente il controllo vocale e touch degli accessori compatibili con i protocolli Apple Home e Matter, permettendo il monitoraggio in tempo reale fino a nove flussi video simultanei tramite HomeKit Secure Video con crittografia end-to-end e riconoscimento intelligente di volti, animali e consegne. HomeView supporta inoltre la nuova linea Apple Home Collection, creata in partnership con LG Electronics e Schneider Electric per la gestione di serrature, termostati e videocamere intelligenti.

Chi risiede inAustralia,Canada,India,Nuova Zelanda,Regno UnitoeStati Unitipuò preordinare Apple HomeView color argento, galassia, rosa e grigio siderale al prezzo di$299(U.S.), e Apple HomeView (a parete) color argento e grigio siderale al costo di$299(U.S.), a partire da oggi suapple.com/storee nell’app Apple Store. ASingaporesarà disponibile per il preordine a partire dalle ore 9:00 (SGT) di giovedì 15 ottobre. Entrambi i modelli saranno disponibili in questi Paesi a partire da venerdì 13 novembre. InSudafrica sarà possibile preordinare Apple HomeView e Apple HomeView (a parete) attraverso i Rivenditori Autorizzati Apple, con disponibilità a partire da venerdì 13 novembre. HomeView non è disponibile per la vendita nell’Unione Europea, in quanto Siri AI non è al momento disponibile su iOS nell’UE. Apple sta collaborando attivamente con l’Unione Europea per individuare una soluzione.

Per HomeView (a parete) si può scegliere fra tre supporti su misura di Schneider Home. Il connettore USB-C per il montaggio a parete, disponibile a partire da$59.95(U.S.), e il cavo di alimentazione CA, disponibile a partire da$79.95(U.S.), possono essere ordinati a partire da oggi suapple.com/storee nell’app Apple Store. Power Mount PoE Wired sarà disponibile a inizio 2027 al prezzo di$129.95(U.S.).